One Identity nombra a Mark Logan como CEO de la empresa

One Identity nombra a Mark Logan como CEO de la empresa

Por staff

08/08/2022

One Identity anunció que Mark Logan ha sido designado como CEO de One Identity.

Logan, líder con casi dos décadas de experiencia en liderazgo en empresas como Emptoris (ahora parte de IBM) y Attunity (ahora parte de Qlik), llega a One Identity desde LogRhythm, donde se desempeñó como CEO y miembro de la junta. Como presidente de Attunity, tuvo un papel fundamental en el aumento del valor de las acciones de la empresa en más del 200% y su valor empresarial en más del 330% cuando se vendió a Thoma Bravo. Su visión y el enfoque centrado en el cliente permitirán el impulso continuo de la empresa para capitalizar la demanda del mercado de soluciones holísticas de seguridad basadas en la identidad.

“One Identity está en una posición única para ayudar a las empresas a abordar la rápida proliferación de amenazas basadas en la identidad que apuntan a los negocios”, dijo Mark Logan, CEO de la compañía. “Hay una gran oportunidad para que One Identity sea ágil y se mueva rápidamente para continuar acelerando nuestro crecimiento en el mercado. Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo para seguir ganando cuota de mercado como proveedor líder de seguridad de identidad unificada”.

Ver más: Verizon advierte sobre una amenaza de seguridad para dispositivos móviles e IoT

“La amplia experiencia de Logan en el crecimiento de empresas de software empresarial lo convierte en la persona perfecta para liderar One Identity, el principal fabricante de seguridad basada en la identidad del mundo”, explicó Patrick Nichols, CEO de Quest Software. “One Identity lidera la industria como la única empresa que ofrece una verdadera plataforma de seguridad de identidad unificada, y tengo plena confianza en que la experiencia de Mark ayudará a la empresa a continuar capitalizando su liderazgo en el mercado”.

One Identity adquirió OneLogin en octubre de 2021, reuniendo los cuatro elementos centrales de la seguridad de la identidad: IGA, PAM, AM y Active Directory Management and Security (ADMS) para ayudar a los clientes a abordar el desafío de la ciberseguridad de manera integral. Con este enfoque unificado, las empresas pueden optimizar la correlación de identidades y cuentas, eliminar la fricción entre tecnologías distintas y simplificar la automatización y la orquestación. Este enfoque también significa más visibilidad y la capacidad de verificación antes de otorgar algún acceso.