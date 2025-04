Onur Genç: “Europa necesita grandes bancos para financiar las tecnologías limpias a una mayor escala”

Por staff

04/04/2025

“En BBVA estamos preparados para trabajar estrechamente con el Gobierno de España y la Comisión Europea con el fin de contribuir a un entorno propicio y promover la viabilidad financiera a gran escala de las ‘cleantech’ ”, ha señalado Onur Genç en la jornada ‘Ágora Cleantech’ dedicada a las tecnologías limpias, que ha reunido a más de un centenar de representantes institucionales, líderes empresariales y expertos en innovación y descarbonización que han debatido sobre el futuro de la industria limpia.

El consejero delegado de BBVA ha señalado que, aunque la banca no es la protagonista de la transición energética, es un intermediario financiero con un papel fundamental para facilitar este cambio y cerrar la brecha de inversión. “En BBVA, nuestro rol no es solo canalizar fondos hacia infraestructuras y tecnologías limpias, sino también ofrecer servicios de asesoramiento estratégico a empresas e inversores”, ha añadido.

Onur Genç ha recordado la necesidad de simplificar trámites y agilizar los permisos, no solo para proyectos de energías renovables, sino también para tecnologías clave como biocombustibles, almacenamiento energético, hidrógeno y captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés). También ha subrayado la importancia de implementar mecanismos públicos de financiación más específicos y eficaces para reducir el riesgo de las tecnologías limpias, tanto en las fases iniciales, como en la etapa de escalado.

El Pacto por una Industria Limpia, una oportunidad para Europa

En ese sentido, ha valorado muy positivamente el impulso que supone el Pacto por una Industria Limpia (‘Clean Industrial Deal’) de la Comisión Europea. “Como ya señaló Mario Draghi, este pacto es un paso fundamental para cerrar nuestra brecha de innovación y convertir la descarbonización en una ventaja competitiva para Europa”, ha dicho Genç. En su opinión, “está en nuestras manos convertir los desafíos globales a los que hoy nos enfrentamos en una gran oportunidad para una Europa más fuerte y competitiva”, ha concluido.

En la jornada ha participado Ralph Schmitt-Nilson, jefe de Unidad en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, que ha presentado las líneas claves del Pacto por una Industria Limpia. Una iniciativa que, ha definido, como “el compromiso conjunto para avanzar en la competitividad y la descarbonización de la industria europea”. En ese contexto, “las ‘cleantech’ van a ser el sector clave para la descarbonización de la industria y la economía”, y ha destacado que España juega un papel esencial dentro de este ecosistema por su capacidad para la generación de energía renovable a un precio competitivo.

‘Ágora Cleantech’, jornada coorganizada por BBVA y la revista Ethic, ha contado también con la participación de Alberto Toril, asesor para Cleantech for Iberia, que ha defendido el Pacto por una Industria Limpia de Europa como la respuesta a los retos actuales y ha calificado a “BBVA como el banco ‘cleantech’ de referencia no solo por financiar, sino por su visión a largo plazo, su capacidad de tender puentes entre la innovación tecnológica y el sistema financiero, así como por estrechar lazos entre los diferentes actores”. También ha puesto de relieve que “si no reindustrializamos con tecnologías limpias no llegaremos a tiempo”.

Posteriormente, se desarrollaron cuatro sesiones temáticas. En la primera mesa, ‘Hacia un sistema eléctrico de cero emisiones’, moderada por Karla Ceño, directora ejecutiva de ‘cleantech’ en BBVA, se debatió sobre los grandes retos para lograr un sistema basado en la electrificación. Carlos Ballesteros, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE); Phil Delleville, presidente y consejero delegado de Malta Inc; y Gerardo Fernández, socio responsable de Iberia y Latinoamérica de Baringa Partners, han puesto de relieve la importancia –en un contexto como el actual– de la implantación de sistemas de almacenamiento de energía de larga duración, y a gran escala, para soportar la demanda.

Bajo el título el ‘Hidrógeno verde para alcanzar la autonomía estratégica de Europa’, y de la mano de la responsable del observatorio industrial del área de sostenibilidad de BBVA, Amaya López-Durán, debatieron Gotzon Gómez Sarasola, responsable de proyectos de Stegra en España y Portugal; Jesús Manuel Gil Jiménez, director de hidrógeno en Enagás; y Marcos López-Brea, director general de DH2. En concreto, abordaron el hidrógeno verde como uno de los pilares más prometedores para reducir la dependencia energética de Europa y descarbonizar los sectores más difíciles de electrificar, como la industria pesada, el transporte de larga distancia o la aviación.

La tercera mesa se centró en la economía circular. ‘De residuo a recurso: el desafío de cerrar el círculo’ ha contado con la moderación de Avelina Frías, experta en Sostenibilidad de BBVA. En el debate se ha hablado de cómo conseguir que los residuos pasen de ser un problema ambiental a lograr una revalorización a través del rediseño de los procesos productivos. Jorge Barrero, director general de COTEC; Carlos Monreal, presidente de Circular Resources y fundador de Plastic Energy; y Narciso Berberana, jefe de estrategia de Veolia Iberia dieron a conocer cuáles son las principales claves para seguir fomentando la circularidad.

Escalar las tecnologías limpias de manera competitiva estableciendo una estrategia clara y buscar modelos de negocio rentables. De ambos ejes se profundizó en la cuarta mesa bajo el título ‘La captura de CO2 es ya una realidad y una gran oportunidad’, liderada por Tomás García Moreno, director de asesoramiento para la transición energética de BBVA. Un coloquio que ha contado con Marta González, responsable de Marketing de Repsol; Joaquín Pérez de Ayala, responsable de Track; y Carlos Martínez, jefe de Estrategia y Sostenibilidad de Cementos Molins.

