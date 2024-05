Open Banking, clave para la competencia y transparencia en el sector financiero

20/05/2024

(México) El ecosistema de Servicios Financieros en México está a punto de transformarse y evolucionar gracias al Open Banking (o banca abierta), una tendencia mundial que impulsa la inclusión financiera a través de la tecnología y que en los próximos meses avanzará significativamente.

La principal finalidad del Open Banking es impulsar la competencia, la innovación y la transparencia en el sector financiero, ofreciendo a los clientes más opciones y servicios de mayor calidad.

En México, las autoridades reguladoras observaron el desempeño de ese esquema de negocio digital, y en marzo de 2018 aprobaron la Ley Fintech, que sienta las bases para el cambio radical en la manera de ofrecer servicios financieros digitales.

El experto en tecnología Santiago Etchegoyen, cofundador y Chief Technology Officer de uFlow, compañía de tecnología aplicada al mercado financiero cuyo motor de decisiones automatiza los procesos de evaluación crediticia de las empresas, explica que el Open Banking permite a los clientes apropiarse de su información crediticia y autorizar a las entidades financieras a que accedan a ella por medio de interfaces de programación de aplicaciones (APIs).

“Esto es una gran ventaja para México, teniendo en cuenta que hay un porcentaje amplio de la población cuyos ingresos no son atribuibles a un empleo asalariado formal, pero son verificables mediante sus movimientos bancarios”, resaltó Etchegoyen.

“Los datos dejan de “pertenecer’ de manera exclusiva a centrales, como pueden ser los burós tradicionales u operadores, y el cliente final es el dueño de sus datos y tiene una forma sencilla de compartirlo con las empresas que quiera hacerlo, por ejemplo con empresas que otorgan productos financieros. Esta ‘portabilidad de datos’ es un derecho del usuario, y al utilizarlo, podría acceder a mejores ofertas. Es el gran beneficio que siempre debió tener”.

El que el usuario final tenga acceso a esta información resulta útil, pues si busca un crédito con alguna financiera, simplemente autoriza que esa empresa vea sus datos. Esa portabilidad le permite hacerlo sin intermediarios, de manera directa, utilizando su derecho de manera directa. “Las empresas que otorgan crédito quieren ver la capacidad de pago de la persona a la que se le va a prestar. Esto es importante a nivel global, pero sobre todo en México, donde hay tantas personas con trabajos informales cuyos ingresos no son verificables mediante su actividad laboral. Sin embargo eso no quiere decir que la persona no tenga historial crediticio y un flujo de dinero. Las empresas financieras pueden verificar que ese historial y ese dinero existen, y hacer operaciones que demuestren que recibe determinada cantidad de dinero por mes”, agregó el cofundador de uFlow.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló que al tercer trimestre de 2023 el país contaba con más de 82 millones de cuentas con banca móvil; es decir, todas ellas capaces de realizar transacciones mediante un dispositivo móvil.

La tendencia continuará creciendo si tenemos en cuenta que ha aumentado siete veces su volumen desde las 11.8 millones de cuentas registradas en el primer trimestre de 2017. México tiene un crecimiento en las cuentas con banca móvil a una tasa anual de 14.2%.

Según una investigación de mercado realizada por Allied Market Research, el modelo de Open Banking en 2020 tenía un valor de casi 14 mil millones de dólares en todo el mundo. En el informe se destaca que ese valor aumentaría hasta casi 124 mil millones de dólares para 2031, experimentando un ritmo de crecimiento anual compuesto del 22.3% durante el periodo que va de 2022 a 2031.

Además, el Open Banking fomenta la innovación y la competencia en el sector financiero. Al facilitar la colaboración entre diferentes actores del mercado, se abren nuevas oportunidades para el desarrollo de soluciones de tecnología innovadoras que mejoren la experiencia del cliente y promuevan la inclusión financiera.

uFlow trabaja en línea con estos nuevos modelos gracias al uso de tecnologías que utiliza su motor de decisiones 100% web, cloud y NoCode, y que permiten, de forma fácil y sin necesidad de contar con un equipo de IT, conectarse vía API con múltiples fuentes de datos en segundos, y automatizar los procesos de evaluación crediticia de forma ágil y sencilla, para brindar respuestas libres de subjetividad humana en el menor tiempo posible.

