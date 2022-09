OPPO anuncia su lanzamiento en Brasil con OPPO Reno7

Por staff

23/09/2022

OPPO continúa con la misión de brindar tecnología de alta calidad a las personas en todos los rincones del mundo con su llegada a Brasil. El creciente mercado de América Latina se ha convertido en uno de los más importantes del mundo. Brasil es el sexto mercado para la empresa en América Latina, sumándose a Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú.

La marca inicia este nuevo capítulo con el lanzamiento de OPPO Reno7 en Brasil, una innovadora pieza de tecnología que ofrece nuevas funciones que priorizan, inspiran y protegen a los usuarios. El nuevo teléfono inteligente encapsula las respuestas a las necesidades modernas de los consumidores actuales, como el impresionante diseño Reno Glow, un increíble sistema de imágenes que empodera a los usuarios para convertirse fácilmente en expertos en retratos, la primera lente microscópica en Latinoamérica y la carga rápida SuperVOOC de 33 W.

“Este año, OPPO presentó nuestra nueva propuesta de marca, Inspiration Ahead. La cual refleja la actitud de OPPO respectoa la situación actual del mundo y la cual es compartida por las personas que la marca busca empoderar. OPPO se identifica con un vasto número de miembros de nuestra comunidad, las cuales a partir de ahora incluirán a los usuarios en Brasil. Creer en esta idea es creer que el futuro es prometedor.” Jim Zhang, Country Manager de Brasil.

Desde su fundación, en 2004, la compañía se ha guiado por su misión principal Technology for Mankind, Kindness For The World. OPPO continuará creando una sociedad mutuamente beneficiosa e inclusiva para todos. Consecuentemente, esto se refleja en todos los dispositivos de la marca. Desde el lanzamiento de Smiley Face, en 2008, la marca ha buscado apoyar la inspiración a través de la tecnología a nivel mundial. A partir de ahí, ha seguido convirtiéndose en una de las 4 marcas de tecnología más importantes del mundo y de las 5 más grandes en América Latina, lo que demuestra que la tecnología de alta calidad con el objetivo de mejorar la vida humana es la mejor manera de innovar.

“En OPPO creemos en soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas. De modo que en los próximos años nos enfocaremos en acciones de Smart Living en distintas ramas de la innovación y con el objetivo único de que los consumidores enfrenten los retos del día a día con la tecnología como su mejor aliada.” concluyó Jim Zhang.