OPPO Find X7 Ultra: Primer smartphone del mundo con dos sensores telefoto

Por staff

04/01/2024

En un movimiento muy sorpresivo, OPPO reveló casi todos los detalles de su nuevo flagship, el OPPO Find X7 Ultra.

OPPO ha compartido a través de su cuenta oficial en la red social china Weibo un vídeo en el que puedes ver el diseño final de los OPPO Find X7 y Find X7 Ultra con todo lujo de detalles.

OPPO presentará la próxima generación de sus teléfonos insignia, la serie Find X7, el 8 de enero.

Los OPPO Find X7 y Find X7 Ultra contarán con una parte frontal casi sin marcos fabricada en cristal, con una parte trasera de cuero vegano en dos tonalidades con un gran módulo circular de cámaras firmado por Hasselblad que estará protegido con un vidrio y con un “Alert Slider” en uno de sus laterales, un botón que lleva tiempo presente en los teléfonos de su marca hermana, OnePlus.

El OPPO Find X7 estará disponible en colores Desert Silver Moon, combinación de blanco en la parte superior y café en la inferior, y The Sean and the Sky, blanco en la parte superior y azul marino en la inferior.

Por otro lado, los colores Starry Sky Black, completamente negro, y Smoky Purple, completamente violeta, tienen acabado de cristal mate. El Find X7 tendrá cuatro variantes de RAM y almacenamiento: 12/256 GB, 16/256 GB, 16/512 GB, y 16 GB/1 TB.

Por otro lado, el OPPO Find X7 Ultra estará disponible en los mismos colores Desert Silver Moon, blanco y café, y The Sea and the Sky, blanco y azul marino, ambas con acabado de cuero vegano en la parte inferior; y Pine Shadow, una variante exclusiva de este modelo, con combinación de gris oscuro en acabado de cristal en la parte superior, y cuero vegano negro con puntadas en la inferior.

En lo que respecta a las especificaciones de ambos terminales, se ha confirmado que los dos contará con un módulo de cámaras traseras que estará compuesto por un sensor principal de 1 pulgada con una apertura focal f/1.8, un sensor ultra gran angular una distancia focal de 14 milímetros y un tercer sensor teleobjetivo que variará de un modelo al otro, ya que en el caso del OPPO Find X7 Ultra este será un sensor tipo periscopio dual con un zoom óptico de tres aumentos.

El Find X7 Ultra será el primer smartphone del mundo con dos sensores telefoto. De acuerdo con la inscripción en el módulo, cubrirán entre 14 y 135 mm, los sensores también tendrán la firma de Hasselblad y el flash de nuevo está en la esquina superior izquierda.

Según ha revelado el filtrador Nithin Prasad, el Find X7 Ultra lucirá una pantalla OLED LTPO WQHD+ 120 Hz de 6,82 pulgadas fabricada por BOE. El motor del buque insignia será, por supuesto, el nuevo chipset insignia de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 3. El chipset de Qualcomm estará respaldado por hasta 24 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. Mientras el Find X7 se quedará con el Dimensity 9300 de MediaTek

Se dice que un pargo de 32 MP se situará delante del Find X7 Ultra, con otras especificaciones listadas que incluyen una batería de 5000 mAh, carga por cable de 100 W, carga inalámbrica de 50 W y certificación IP68.

