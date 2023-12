Oracle abre convocatoria gratuita para formarse en IA y programación

16/12/2023

Con el propósito de contribuir a disminuir la brecha de programadores y expertos en tecnología que existe actualmente en Argentina, Oracle, a través de sus programas Oracle Next Education (ONE) y de certificaciones y trials Get Started with Oracle AI, lanza una convocatoria gratuita para capacitar a más de 20 mil personas en tecnología e inteligencia artificial en Latinoamérica.

De acuerdo con una encuesta del Observatorio Permanente Software y Servicios Informáticos (OPSSI) de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), si bien en los dos últimos años la industria del software en Argentina creó 35.000 puestos de trabajo, todavía quedan entre 10.000 y 15.000 puestos por cubrir, por lo que este tipo de iniciativas resultan prioritarias para potenciar la atracción de nuevo talento a la industria tecnológica. De igual forma, y con base en datos del Foro Económico Mundial, el 50% de todos los empleados necesitará volver a formarse para 2025 a medida que aumenta la adopción de la tecnología, haciendo necesaria la capacitación en nuevas tendencias, especialmente en aspectos relacionados con la inteligencia artificial.

Por eso, comprometida con la educación y con el desarrollo social, las dos opciones de certificación pueden apoyar tanto a personas sin conocimientos en IT y que no tuvieron acceso a la educación superior, a través de ONE (Oracle Next Education), bien como personas que ya tienen afinidad con la tecnología y buscan mejorar sus conocimientos en IA, a través de Get Started with Oracle AI.

En esta edición se tienen contemplados diferentes módulos de trabajo, iniciando por la fase Selección del Programa en la que el estudiante cursará la ruta de Lógica de Programación y Desarrollo Personal.

Quienes completen esta etapa podrán elegir la siguiente ruta: Front-End y React Training o Back-End y Spring Training, junto con Business Agility y Emprendimiento, y un nuevo módulo sobre inteligencia artificial en el que aprenderán sobre la intersección entre ChatGPT y JavaScript para crear juegos, prompts asertivos enfocados en generar respuestas apropiadas y también el uso de OpenAI Playground. ONE también ofrece formaciones de OCI – Oracle Cloud Infraestructure y MySQL en OCI.

Este curso, con una experiencia de contenido con más de 560 horas en 6 meses, es 100% en línea y les da flexibilidad a los estudiantes para asistir a clases y completar proyectos de acuerdo con su disponibilidad. De igual forma, y con el propósito de crear un puente entre la educación y la búsqueda de talento, Oracle también ofrece a los graduados en el programa acceso a EmpleaONE, una plataforma de vinculación laboral que los conectará directamente con oportunidades de clientes y partners de Oracle que son socios del programa..

“La educación es el catalizador que enciende el potencial humano hacia un futuro tecnológico prometedor. Con Oracle Next Education estamos abriendo puertas para que más personas tengan acceso a la educación de calidad, forjando mentes brillantes, capacitando a estudiantes con las herramientas de hoy y del futuro para que sean competitivos en un mundo laboral en donde las habilidades en tecnología e Inteligencia Artificial son los cimientos de la innovación y el progreso”, afirma Gabriel Vallejo, Sénior VP de Operaciones y Marketing América Latina y Co-fundador del programa ONE.

Por su parte, el programa Get Started with Oracle AI, ofrece entrenamiento sobre fundamentos de AI y oportunidad para certificación sobre la tecnología buscando capacitar a aliados, profesionales en IT y público general que tengan afinidad con innovación.

El curso consta de seis módulos en los que se explican los conceptos básicos de la IA, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje (LLM) y la infraestructura y los servicios de IA de Oracle. Una vez los culminen, las personas que se inscribieron podrán realizar una prueba para certificarse como Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate.

Además Get Started with Oracle AI tendrá trials de 30 días con créditos de US$ 300 para uso y testes de los servicios de AI en la infraestructura de la nube OCI.

“De acuerdo con el WEF, se espera que el número de puestos relacionados con la IA, como científicos de datos, especialistas en macrodatos y analistas de inteligencia empresarial, aumente entre un 30% y un 35%. Con nuestras certificaciones esperamos entregarles las herramientas necesarias para que los profesionales aprendan sobre las bases de esta tecnología y sigan construyendo una carrera valiosa para la sociedad del futuro” explica Leandro Vieira, VP para Compañías HighTech América Latina.

