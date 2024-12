Oracle inicia inscripciones para Oracle Next Education

Por staff

20/12/2024

(Latam) Oracle, empresa líder en el desarrollo de software, bases de datos y soluciones en la nube, anuncia la octava edición de su programa educativo ONE (Oracle Next Education), la iniciativa más innovadora de América Latina para la formación de talentos en tecnología e inteligencia artificial. Diseñado para satisfacer la demanda de programadores y especialistas en la región, ONE tiene como objetivo formar a 40.000 profesionales hasta 2025, reafirmando su compromiso con la empleabilidad y la inclusión social.

En colaboración con Alura y la Facultad de Informática y Administración Paulista (FIAP), ONE integra el mayor ecosistema de educación tecnológica de América Latina, ofreciendo una experiencia única y de alta calidad. Desde su inicio, y cumpliendo 3 años, más de 511.000 estudiantes se han registrado en el programa en 14 países de América Latina; de estos, 91.800 se graduaron y 12.700 consiguieron empleo, generando un impacto económico anual estimado en 108 millones de dólares en salarios en la región.

Innovaciones para el futuro

En esta edición, ONE evoluciona con la inclusión de contenidos enfocados en inteligencia artificial y especializaciones en ciencia de datos y back-end, alineándose con las demandas del mercado global. Con una duración de 7 a 12 meses, el programa 100 % online ofrece más de 700 horas de contenido, permitiendo a los estudiantes compaginar los estudios con otras actividades.

“Los avances en ONE reflejan nuestro compromiso de anticiparnos a las necesidades del mercado y ofrecer una formación que va más allá de lo básico. Preparamos a nuestros talentos para liderar en áreas clave como Ciencia de Datos, Back-End e Infraestructura en la Nube. La integración de IA y certificaciones OCI fortalece la capacidad de los estudiantes para innovar y competir a nivel global”, afirma Amanda Gelumbauskas, líder del programa ONE en América Latina.

Un modelo educativo transformador

El programa está estructurado en dos etapas:

ONE Tech Foundation Duración: 7 meses. Contenido: Introducción a la programación, entrenamiento en ingeniería de prompts aplicados y dos especializaciones: Ciencia de Datos con Python e IA o Back-End con Spring. Ambas rutas incluyen IA generativa aplicada y desarrollan habilidades interpersonales esenciales como liderazgo, emprendimiento y agilidad profesional, fundamentales en el sector tecnológico.

ONE Tech Advanced Duración: 3 meses. Contenido: Formación avanzada en tecnología, incluyendo bases de datos con MySQL, IA generativa para análisis y automatización, e Infraestructura de Oracle Cloud (OCI), con preparación para la certificación de OCI Foundation. Herramientas exclusivas como Luri, la IA educativa de Alura, y acceso a comunidades de soporte y networking en Discord enriquecen la experiencia de aprendizaje.

“Con la expansión de Oracle en el contexto multicloud junto a los principales actores del mercado, el conocimiento en OCI se vuelve esencial para nuestros estudiantes del ONE. Al capacitarlos y certificarlos en Oracle Cloud Infrastructure, alineamos nuestro programa con el futuro del sector y respondemos a la creciente demanda de especialistas en infraestructura en la nube”, concluye Amanda.

Más que educación: conexión con el mercado laboral en AlumniONE

ONE va más allá de la educación tecnológica. Los estudiantes destacados que completan todas las etapas educativas de Tech Advanced pueden ingresar a la comunidad AlumniONE y disfrutar de diversos beneficios como acceso a EmpregaONE, una plataforma que permite acceder a oportunidades de empleo, networking y orientación para el desarrollo de carrera, ayudándolos a ingresar al mercado laboral con una base sólida y adaptada a las demandas del sector tecnológico.

Los graduados también tienen acceso a CareerUP de FIAP, un programa de 2 meses enfocado en el desarrollo de habilidades interpersonales, marketing personal y temas importantes como diversidad e inclusión, alineados con los estándares ESG.

Herramientas de apoyo

Los estudiantes del ONE tienen la oportunidad de mejorar su aprendizaje durante toda la jornada con el apoyo de una comunidad en Discord, que facilita el networking entre participantes e instructores, permite el intercambio de conocimientos y experiencias de manera ágil, y ofrece acceso a contenidos exclusivos como eventos y workshops, además de contar con un equipo dedicado para la atención y organización de grupos.

Además, los alumnos cuentan con Luri, la inteligencia artificial de Alura, socio educativo del ONE y principal plataforma de capacitación en tecnología. Luri utiliza la tecnología de OpenAI para acompañar la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes, ayudándolos a resolver dudas y profundizar en el contenido mediante una interfaz amigable.

“La innovación del programa ONE está en la diversidad de cursos y en la personalización del recorrido de aprendizaje, permitiendo que cada participante construya un camino alineado a sus objetivos. El enfoque en proyectos reales, junto con la conexión directa con empresas y demandas del mercado, garantiza la confianza y la experiencia práctica necesarias para que nuestros estudiantes se destaquen profesionalmente en el sector tecnológico”, afirma Christian Velasco, líder de Alura Latam.

Los interesados en participar en Oracle Next Education, aprovechando esta formación gratuita y altamente especializada en áreas como IA y Ciencia de Datos, pueden inscribirse y obtener más información sobre los requisitos de participación en el sitio web https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/. El programa ofrece una experiencia completa, con formaciones, workshops y herramientas orientadas al desarrollo profesional y a las exigencias del mercado tecnológico.

