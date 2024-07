Oracle lanza herramienta para crear aplicaciones de IA generativa

24/07/2024

(Global) Oracle anunció la disponibilidad general de HeatWave GenAI, que incluye los primeros grandes modelos de lenguaje (LLM) del sector, un almacén de vectores automatizado en la base de datos, procesamiento de vectores escalable horizontalmente y la capacidad de mantener conversaciones contextuales en lenguaje natural basadas en contenido no estructurado. Estas nuevas funcionalidades permiten a los clientes llevar el poder de la IA generativa a sus datos empresariales sin necesidad de contar con experiencia en IA ni de migrar datos a una base de datos vectorial. HeatWave GenAI está disponible inmediatamente en todas las regiones de Oracle Cloud, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Dedicated Region y en todas las nubes sin costo adicional para los clientes de HeatWave.

Con HeatWave GenAI, los desarrolladores pueden crear un almacén de vectores para contenido empresarial no estructurado con un solo comando SQL, mediante modelos de incrustación incorporados. Los usuarios pueden realizar búsquedas en lenguaje natural en un solo paso gracias a los LLM externos o la base de datos. Los datos no salen de la base de datos y, debido a la escala y el rendimiento extremos de HeatWave, no es necesario aprovisionar GPU. Como resultado, los desarrolladores pueden reducir la complejidad de las aplicaciones, impulsar el rendimiento, mejorar la seguridad de los datos y reducir costos.

“El asombroso ritmo de innovación de HeatWave continúa con la incorporación de HeatWave GenAI a las capacidades integradas existentes de HeatWave: HeatWave Lakehouse, HeatWave Autopilot, HeatWave AutoML y HeatWave MySQL”, comentó Edward Screven, arquitecto jefe corporativo de Oracle. “Las mejoras integradas y automatizadas de la IA permiten que los desarrolladores creen aplicaciones ricas en IA generativa con rapidez, sin necesidad de conocimientos previos sobre el asunto ni de migrar datos”. Ahora, los usuarios disponen de una forma intuitiva de interactuar con sus datos de la organización y obtener rápidamente las respuestas precisas que necesitan para su empresa.

“HeatWave GenAI consigue que resulte extremadamente sencillo aprovechar la IA generativa”, señala Vijay Sundhar, director ejecutivo de SmarterD. “El soporte para LLM y creación de vectores en la base de datos se traduce en una reducción significativa de la complejidad de las aplicaciones, una latencia de inferencia predecible y, sobre todo, ningún costo adicional para nosotros al utilizar los LLM o crear las incrustaciones. Esto es realmente la democratización de la IA generativa y creemos que dará lugar al desarrollo de aplicaciones más ricas con HeatWave GenAI y ganancias significativas en la productividad de nuestros clientes”.

Entre las nuevas funciones automatizadas e integradas de IA generativa se incluyen:

Los LLM en base de datos simplifican el desarrollo de aplicaciones de IA generativa a un menor costo. Los clientes pueden beneficiarse de la IA generativa sin la complejidad de la selección e integración de LLM externos, y sin preocuparse por la disponibilidad de LLM en los centros de datos de varios proveedores de nube. Los LLM de la base de datos permiten que los clientes busquen datos, generen o resuman contenidos y realicen una generación aumentada por recuperación (RAG) con HeatWave Vector Store. Además, pueden combinar la IA generativa con otras capacidades integradas de HeatWave, como AutoML, para desarrollar aplicaciones más completas. HeatWave GenAI también se integra con el servicio OCI Generative AI para acceder a modelos fundacionales preentrenados de los principales proveedores de LLM.

Patrones de creación de almacenes vectoriales y procesamiento de vectores.

La creación de un almacén vectorial para documentos en formato PDF, PPT, WORD y HTML es hasta 23 veces más rápida con HeatWave GenAI y a 1/4 del costo de utilizar Knowledge base para Amazon Bedrock.

Según demuestra un benchmark de terceros utilizando una variedad de consultas de búsqueda de similitud en tablas que van desde 1,6 GB a 300 GB de tamaño, HeatWave GenAI es 30 veces más rápido que Snowflake y cuesta un 25 por ciento menos, 15 veces más rápido que Databricks y cuesta un 85 por ciento menos, y 18 veces más rápido que Google BigQuery y cuesta un 60 por ciento menos.

Una prueba comparativa independiente revela que los índices vectoriales en Amazon Aurora PostgreSQL con pgvector pueden tener un alto grado de imprecisión y pueden arrojar resultados incorrectos. Por el contrario, el procesamiento de búsqueda de similitudes de HeatWave proporciona siempre resultados precisos, tiene un tiempo de respuesta predecible, se realiza a una velocidad cercana a la de la memoria y es entre 10 y 80 veces más rápido que Aurora, utilizando el mismo número de núcleos.

“Nos complace continuar nuestra sólida colaboración con Oracle para ofrecer la potencia y la productividad de la IA con HeatWave GenAI para cargas de trabajo y conjuntos de datos empresariales críticos”, declaró Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de la Unidad de Negocio de Servidores de AMD. “El trabajo de ingeniería conjunto llevado a cabo por AMD y Oracle está permitiendo a los desarrolladores diseñar innovadoras soluciones de IA empresarial aprovechando HeatWave GenAI impulsado por la densidad de núcleo y el excepcional rendimiento-precio de los procesadores AMD EPYC”.

Comentarios adicionales de clientes y analistas sobre HeatWave GenAI

“Utilizamos en gran medida la base de datos HeatWave AutoML para hacer recomendaciones a nuestros clientes”, afirma Safarath Shafi, director ejecutivo de EatEasy. “El soporte de HeatWave para LLMs en la base de datos y el almacén vectorial en la base de datos es diferencial y la capacidad de integrar IA generativa con AutoML proporciona una mayor diferenciación para HeatWave en el sector, permitiéndonos ofrecer nuevos tipos de capacidades a nuestros clientes”. La sinergia con AutoML también mejora el desempeño y la calidad de los resultados del LLM.

“Los LLM HeatWave en la base de datos, el almacén de vectores en la base de datos, el procesamiento de vectores en memoria escalable y el chat HeatWave son capacidades muy diferenciadas de Oracle que democratizan la IA generativa y la hacen muy simple, segura y económica de usar”, afirmó Eric Aguilar, fundador de Aiwifi. “El uso de HeatWave y AutoML para nuestras necesidades empresariales ya ha transformado nuestra empresa de varias maneras y la introducción de esta innovación de Oracle probablemente estimulará el crecimiento de una nueva clase de aplicaciones en las que los clientes buscan formas de aprovechar la IA generativa en su contenido empresarial”.

“La innovación en ingeniería de HeatWave sigue haciendo realidad la visión de una base de datos universal en la nube”, declaró Holger Mueller, vicepresidente y analista principal de Constellation Research. “Lo último es IA generativa al estilo HeatWave, que incluye la integración de un almacén de vectores automatizado en la base de datos y LLM en la base de datos directamente en el núcleo de HeatWave. Esto permite que los desarrolladores creen nuevas clases de aplicaciones a medida que combinan elementos HeatWave. Por ejemplo, pueden combinar HeatWave AutoML y HeatWave GenAI en una aplicación de detección de fraudes que no sólo detecte transacciones sospechosas, sino que también ofrezca una explicación comprensible. Todo esto se ejecuta en la base de datos, por lo que no hay necesidad de trasladar los datos a bases de datos de vectores externas, manteniéndolos más seguros. También hace que HeatWave GenAI tenga un alto rendimiento a una fracción del costo, como demuestran las pruebas comparativas de la competencia”.

