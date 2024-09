Oracle y Amazon Web Services anuncian asociación estratégica

10/09/2024

(EEUU) Oracle y Amazon Web Services, Inc. (AWS) han anunciado el lanzamiento de Oracle Database@AWS, una nueva oferta que permite a los clientes acceder a Oracle Autonomous Database en infraestructura dedicada y a Oracle Exadata Database Service dentro de AWS. Oracle Database@AWS proporcionará a los clientes una experiencia unificada entre Oracle Cloud Infrastructure y AWS, ofreciendo una administración simplificada de la base de datos, facturación y soporte al cliente unificado.

Además de esto, los clientes podrán conectar sin problemas los datos empresariales de su base de datos Oracle con aplicaciones que se ejecuten en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), los servicios AWS Analytics o los servicios avanzados de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) de AWS, incluido Amazon Bedrock.

Con acceso directo a Oracle Exadata Database Service en AWS, incluyendo Oracle Autonomous Database en infraestructura dedicada y cargas de trabajo ejecutadas en Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle Database@AWS permite a los clientes reunir todos los datos de su empresa para impulsar una innovación revolucionaria. La nueva oferta proporciona una conexión de red de baja latencia entre las bases de datos Oracle y las aplicaciones en AWS. Esto permite a los clientes beneficiarse de Oracle Autonomous Database, un servicio de base de datos Oracle totalmente automatizado y administrado, y del rendimiento, la disponibilidad, la seguridad y la rentabilidad de Oracle Exadata Database Service, al tiempo que disfrutan de los beneficios de seguridad, agilidad, flexibilidad y sostenibilidad que ofrece AWS.

Larry Ellison, Chairman y CTO de Oracle afirma: “Estamos observando una enorme demanda por parte de los clientes que desean utilizar múltiples nubes. Para satisfacer esta demanda y ofrecerles las opciones y la flexibilidad que desean, Amazon y Oracle están conectando a la perfección los servicios de AWS con la última tecnología de Oracle Database, incluida Oracle Autonomous Database. Con Oracle Cloud Infrastructure desplegada dentro de los centros de datos de AWS, podemos ofrecer a los clientes el mejor rendimiento posible de base de datos y red.”

“Ya en 2008 los clientes podían ejecutar sus cargas de trabajo de Oracle en la nube y, desde entonces, muchas de las organizaciones más grandes y sensibles a la seguridad del mundo han optado por implementar el software de Oracle en AWS. Esta nueva y más profunda asociación proporcionará servicios de Oracle Database dentro de AWS para permitir a los clientes aprovechar la flexibilidad, fiabilidad y escalabilidad de la nube más adoptada del mundo junto con el software empresarial en el que más confían”, dijo Matt Garman, CEO de AWS.

Oracle Database@AWS ayudará a los clientes a seguir acelerando su migración a la nube y modernizar sus entornos de TI. Los clientes también pueden beneficiarse de:

Integración sin ETL entre los servicios de Oracle Database y los servicios de AWS Analytics. Los clientes podrán conectar y analizar datos de forma segura y sin problemas entre los servicios de bases de datos de Oracle y las aplicaciones que ya ejecutan en AWS para obtener información más rápida y profunda sin tener que crear canalizaciones.

Opciones flexibles para simplificar y acelerar la migración de sus bases de datos Oracle a la nube, incluida la compatibilidad con herramientas de migración probadas como Oracle Zero Downtime Migration.

Una experiencia de adquisición simplificada a través de AWS Marketplace que permite a los clientes adquirir servicios de bases de datos Oracle utilizando sus compromisos existentes de AWS y utilizar sus beneficios de licencia Oracle existentes, incluidos Bring Your Own License (BYOL) y programas de descuento como Oracle Support Rewards (OSR).

Una experiencia de soporte totalmente unificada tanto de AWS como de Oracle, así como orientación a través de arquitecturas de referencia, zonas de aterrizaje y otros materiales colaterales para que los clientes creen y ejecuten con éxito sus aplicaciones empresariales más fiables en la nube.

Integración perfecta con Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para realizar copias de seguridad y restauraciones de bases de datos de forma fácil y segura, y para ayudar en la recuperación de desastres.

Los clientes pueden lanzar fácilmente su experiencia Oracle Database@AWS utilizando herramientas conocidas como la consola de administración de AWS o a través de la interfaz de línea de comandos (CLI), así como AWS CloudFormation.

También pueden aprovechar la arquitectura de zonas de disponibilidad múltiple (AZ) de AWS, que permite a los clientes diseñar sus aplicaciones en varias ubicaciones independientes, lo que les permite crear y lanzar cargas de trabajo con mayores niveles de disponibilidad. Oracle Database@AWS estará disponible en versión preliminar a finales de año, con una disponibilidad más amplia en 2025, a medida que se expanda a nuevas regiones para satisfacer las necesidades de los clientes.

Los clientes se benefician de lo mejor de OCI y AWS

Las nuevas capacidades de Oracle Database@AWS permiten a las organizaciones utilizar sus habilidades existentes y comenzar de inmediato con una experiencia totalmente integrada para implementar, administrar y utilizar Oracle Autonomous Database y Oracle Exadata Database Service en AWS. Ambas compañías comercializarán conjuntamente Oracle Database@AWS, beneficiando a organizaciones de todo el mundo y de múltiples sectores, incluidos los servicios financieros, la sanidad, la fabricación, el comercio minorista, las telecomunicaciones y los servicios públicos.

“Hemos visto un gran valor en el uso de AWS como nuestro proveedor de nube preferido para algunas de las plataformas transaccionales que utilizamos en Best Buy”, dijo Brian Tilzer, director Digital, de Análisis y Tecnología de Best Buy. “Nuestro trabajo con AWS desbloquea la agilidad tecnológica y la escalabilidad que ayuda a Best Buy a personalizar y humanizar la experiencia de compra de electrónica de consumo como nadie más puede hacerlo. Este anuncio nos facilita el traslado de algunas de nuestras cargas de trabajo de base de datos a AWS y presenta una oportunidad apasionante para seguir deleitando a nuestros clientes.”

“Como proveedor líder de servicios financieros, la misión de Fidelity es fortalecer el bienestar financiero de nuestros clientes”, declaró Joe Frazier, jefe de Arquitectura e Ingeniería de Plataforma de Fidelity Investments. “La modernización digital a través de la innovación, la tecnología y las relaciones sólidas con proveedores de servicios de confianza es fundamental para apoyar esa misión. El anuncio de hoy demuestra el esfuerzo de colaboración de los líderes de la industria Oracle y AWS para proporcionar a empresas como Fidelity la opcionalidad necesaria para implementar nuestras cargas de trabajo más críticas en la nube, lo que en última instancia ofrece mejores resultados para los clientes y las empresas a las que servimos.”

“La combinación de las tecnologías de base de datos de AWS y Oracle Cloud Infrastructure nos facilita combinar la fiabilidad y seguridad de una de las nubes líderes del mundo y uno de nuestros proveedores de software empresarial más críticos para acelerar nuestro viaje de modernización con confianza”, dijo Andrew Zitney, vicepresidente ejecutivo y director global de tecnología de State Street. “Al trasladar las cargas de trabajo de Oracle Exadata Database a AWS, podremos desbloquear nuevas innovaciones y el valor que podemos ofrecer a los clientes.“

“La colaboración entre líderes de la industria como AWS y Oracle es una gran noticia para nuestros clientes”, dijo Scott Petty, director de Tecnología de Vodafone. “La combinación de AWS y Oracle complementa nuestra propia fortaleza y amplitud de capacidades y nos permitirá desarrollar y ofrecer servicios seguros, resistentes e innovadores de forma más rápida y a escala”. Además de dar a los desarrolladores de Vodafone acceso a las últimas tecnologías de nube y datos, esta asociación también evita la fragmentación innecesaria, elimina la duplicación y reduce los costes.”

