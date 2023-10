Orys faz parceria para oferta e adoção de Workplace Google entre seus clientes

17/10/2023

Como tornar uma atividade profissional descomplicada e mais produtiva? Como agregar valor ao core business e extrair dele resultados ainda mais eficazes? É o que promete, e entrega, o Google Workspace. E diante dessa plataforma sólida e eficiente, aconsultoria brasileira Orys – que traz em seu DNA uma nova maneira de pensar a tecnologia e a inovação –, buscou uma parceria com o Google para levar aos seus clientes os benefícios cada vez mais completos do uso de Inteligência Artificial (IA). A aplicação correta, adequada e integrada das ferramentas do Google Workspace coloca a IA na prática em várias frentes dos negócios.



O objetivo da Orys é consolidar uma oferta que transmite segurança e está em linha com os fatores de inovação que os negócios de seus clientes exigem e os mantém na vanguarda tecnológica. Com o conjunto de aplicativos e serviços de produtividade do Google Workplace, que podem auxiliar as empresas a aumentarem a produtividade, a segurança e a inovação.



No quesito aumento de produtividade, aIA pode ser usada de várias maneiras, incluindo:

Automatização de tarefas: ao automatizar tarefas repetitivas, é possível liberar os funcionários para se concentrarem em tarefas mais estratégicas.

ao automatizar tarefas repetitivas, é possível liberar os funcionários para se concentrarem em tarefas mais estratégicas. Melhoria da comunicação: A IA pode contribuir significativamente na melhoria da comunicação entre funcionários, clientes e parceiros.

A IA pode contribuir significativamente na melhoria da comunicação entre funcionários, clientes e parceiros. Personalização: A IA pode ser usada para personalizar a experiência do usuário, tornando os aplicativos e serviços mais úteis e relevantes.

A IA pode aumentar a produtividade no Google Workspace com o acesso ao Google Docs, por exemplo, com correções ortográficas e gramaticais, ou para gerar resumos de documentos. Já com o Google Sheets, é possível identificar padrões em dados, ou para gerar previsões. O Google Slides permite a criação de apresentações personalizadas, ou para gerar legendas para vídeos.



Na segurança, a IA também pode ser aplicada para melhorar a confiança das empresas em aspectos cruciais em suas operações:

Prevenção de ameaças: Para detectar e bloquear ameaças cibernéticas.

Para detectar e bloquear ameaças cibernéticas. Detecção de fraudes : Na identificação de fraudes financeiras e outras atividades fraudulentas.

: Na identificação de fraudes financeiras e outras atividades fraudulentas. Avaliação de riscos: Ao avaliar os riscos de segurança de uma empresa.

Entre os principais exemplos de como a IA pode ser estar presente na questão da segurança no Google Workspace está o uso do Google Drive, onde a IA detecta malware e outros arquivos maliciosos; com o Google Authenticator, a IA tem a capacidade de gerar códigos de segurança de dois fatores; e com o Google Cloud Armor, a IA bloqueia ataques DDoS.

A IA também pode impulsionar a inovação nas empresas, contemplando:

Desenvolvimento de novos produtos e serviços: que atendam às necessidades dos clientes.

que atendam às necessidades dos clientes. Melhoria dos processos de negócios: tornando-os mais eficientes e eficazes.

tornando-os mais eficientes e eficazes. Descoberta de insights: que podem ajudar as empresas a tomar melhores decisões.

Aqui, o Google Workspace pode oferecer, por exemplo, por meio do Google AI, uma variedade de ferramentas e recursos que podem ser usados para desenvolver novos produtos e serviços; já com o Google Cloud Platform, a plataforma de nuvem pode ser usada para desenvolver aplicativos e serviços inovadores. E com o Google Workspace, IA pode auxiliar na coleta e análise de dados que podem ser usados para descobrir insights.



“Sem dúvida, o Google Workspace oferece uma gama de ferramentas que podem ajudar os funcionários a trabalharem de forma mais eficiente e colaborativa. Além disso, a plataforma pode ser utilizada, de forma eficaz, na criação de um centro de colaboração onde os profissionais podem compartilhar arquivos, colaborar em projetos e comunicar-se uns com os outros, melhorando significativamente a eficiência e a produtividade dos funcionários”, afirma Fabio Iamada, vice-presidente Financeiro e de Marketing da consultoria Orys.



A adoção do Google Workspace inclui a vantagem da automatização tarefas, como o Google Apps Script e o Google Cloud Functions, possibilitando a economiza de tempo e foco em tarefas mais estratégicas e complementares que o negócio exige, sem contar no aspecto primordial relacionado à segurança e proteção dos dados, culminando com a prevenção de futuras ameaças e na tomada de decisões”, finaliza Iamada.

