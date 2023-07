Os tweets de Elon Musk: Você pode ganhar dinheiro com isso?

Os tweets de Elon Musk: Você pode ganhar dinheiro com isso?

31/07/2023

Vimos a criptomoeda bombando após os tweets de Elon Musk. Esta poderia ser uma oportunidade potencial de negociação para os investidores. Vamos nos aprofundar em como os tweets de Musk impactaram estatisticamente a arena da criptografia.



Um novo artigo de pesquisa de Lennart Ante do Blockchain Research Lab Germany pesquisou extensivamente o impacto da atividade de Elon Musk no Twitter no volume de negociação e padrões de preços de Bitcoin e Dogecoin.

O artigo é o primeiro esforço para analisar quantitativamente o tweet de Musk no mercado de criptografia. O estudo usou dados de 2118 tweets de janeiro de 2020 a junho de 2021. Os resultados mostraram um aumento notável na volatilidade e ganhos em Bitcoin e Dogecoin. O efeito dos tweets diminui com o tempo, pois os mercados tendem a se reajustar às novas informações.

Retornos logarítmicos acumulados em torno de tweets não negativos vs. negativos relacionados com o Bitcoin (Fonte: Researchgate)

A investigação suscitou algum ceticismo, uma vez que alguns argumentam contra o âmbito limitado do estudo. Por exemplo, vários factores-chave que podem influenciar os preços das criptomoedas não foram contabilizados.

Não é possível generalizar os resultados, uma vez que o estudo se centra apenas num influenciador (Musk) e em três criptomoedas (BTC e DOGE). O documento não examinou a correlação entre a reação do mercado e o comportamento dos tweets.

Saqib Iqbal, analista da Trading.Biz, disse: “Apesar das limitações, a pesquisa destacou o papel dos influenciadores da mídia social no preço da criptomoeda. Como a criptomoeda está ganhando popularidade, pesquisas adicionais podem destacar um impacto muito mais profundo.

Implicações do artigo:

As conclusões do estudo levantam questões importantes sobre o papel dos influenciadores das redes sociais nos mercados das criptomoedas.

As conclusões do documento sugerem que os investidores devem ser cautelosos quanto ao impacto das redes sociais nos preços das criptomoedas.

As conclusões do documento podem ter implicações para as entidades reguladoras que estão a considerar a forma de regular os mercados de criptomoedas.

