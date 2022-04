OutSystems elegida por los clientes de Gartner Peer Insights

Por staff

18/04/2022

OutSystems, empresa mundial en el desarrollo de aplicaciones de low-code, anunció que fue reconocida como la elección de los clientes en el último informe de Gartner Peer Insights “‘Voice of the Customer’: Enterprise Low-Code Platforms”, basado en las opiniones y comentarios de los usuarios. OutSystems es el único proveedor de plataformas de low-code reconocido tanto por los usuarios en el informe Gartner Peer Insights tres veces consecutivas como por Gartner como Magic Quadran para Enterprise Low-Code Application Platforms Leader

El informe “Voice of the Customer” de Gartner Peer Insights representa más de mil opiniones globales de usuarios de responsables de toma de decisiones de TI durante un período de 18 meses que finaliza en diciembre de 2021. A través de exhaustivos procesos de validación y autentificación, los clientes verificados compartieron lo siguiente sobre OutSystems (en inglés):

“Una tecnología imprescindible en tu caja de herramientas”.

“La plataforma de low-code perfecta para adoptar e implementar rápidamente”.

“La facilidad de las tareas de DevOps ayuda a reducir el tiempo total para poner las aplicaciones en manos de los usuarios”.

Gartner prevé que el 70% de las nuevas aplicaciones empresariales se desarrollarán utilizando tecnologías low-code o no-code para el año 2025. Los retos empresariales intersectoriales siguen impulsando esta aceleración a medida que más empresas buscan desarrollar aplicaciones y soluciones para una variedad de iniciativas de transformación digital: Desde aplicaciones que apoyan nuevas experiencias de incorporación de clientes y empleados, hasta la transformación del lugar de trabajo en tiempos de cambio, y actualizaciones significativas de las tecnologías heredadas.

“Los comentarios de nuestros clientes son claros: OutSystems ofrece los más altos niveles de rendimiento y experiencia de los desarrolladores, lo que permite a los clientes crear aplicaciones centradas en el valor del negocio”, dijo Paulo Rosado, director general y fundador de OutSystems. “La voz del cliente es la que impulsa nuestra innovación cada día. Desde el lanzamiento de la plataforma Peer Insights, los usuarios han compartido más reseñas positivas (más de 600 y contando) de OutSystems que de cualquier otro proveedor de low-code. Esto no sólo refleja la pasión de nuestros clientes y de la comunidad, sino que demuestra nuestro inquebrantable enfoque en ir mucho más allá de las limitaciones de otras soluciones de low-code en el espacio.”

OutSystems fue pionera en la categoría de low-code, tras presentar su primera plataforma en 2002. Desde entonces, la empresa ha acumulado una base de instalación mundial compuesta por equipos de desarrollo de alto rendimiento que están creando aplicaciones de misión crítica diseñadas específicamente para su negocio. Los clientes de OutSystems abarcan desde grandes empresas hasta pequeñas y medianas empresas de casi todos los sectores, desde la banca y la industria hasta la energía y la atención de la salud.

Ver más: ¿Podemos quedarnos sin iPhones?

Los usuarios han calificado a OutSystems como elección de los clientes no sólo en Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”, sino que también han nombrado recientemente a OutSystems como uno de los 20 mejores “productos de desarrollo para 2022” del mercado por G2. La clasificación G2 se basa en revisiones verificadas de varias soluciones de desarrollo de software, incluyendo herramientas locales y SaaS para que las empresas puedan seguir y gestionar el proceso de desarrollo de software.

Un ejemplo de las soluciones de la compañía se puede ver en las historias de los clientes, como la Universidad de Clark, que aprovechó la plataforma de OutSystems para construir una aplicación móvil y un portal web llamado “MI Peace” para apoyar la salud mental entre los estudiantes.

Lea una copia gratuita del informe de Gartner Peer Insights “‘Voice of the Customer’: Enterprise Low-Code Application Platforms”

Reporte Peer Insights Voice of the Customer

“Voice of the Customer” es un documento que sintetiza las revisiones de Gartner Peer Insights en ideas para los responsables de la toma de decisiones de TI. La perspectiva agregada de los expertos, junto con las revisiones individuales detalladas, es complementaria a la investigación de los expertos de Gartner y puede desempeñar un papel clave en el proceso de compra, ya que se centra en las experiencias directas de los compañeros en la implementación y el funcionamiento de una solución.