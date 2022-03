Over The Counter: Cuando adquieres criptomonedas en este tipo de exchanges

Por staff

24/03/2022

Usuarios ya familiarizados en criptomonedas saben cuán importantes son los “exchanges” de criptomonedas, sin embargo, solo unos pocos parecen comprender la importancia del mercado OTC (Over The Counter). OTC funciona como una forma alternativa de comprar o vender criptomonedas en acuerdos privados que no se realizan a través de plataformas de exchange regulares y tampoco existe una lista de órdenes de compra y venta que determina un precio al público, ya que hacerlo de esta forma proporciona un alto nivel de privacidad tanto para el comprador como para el vendedor.

El pequeño detalle de cuando se trata de intercambios OTC es atender a los usuarios que buscan comprar o vender una gran cantidad de criptomonedas y no quieren verse afectadas por el impacto de los precios del mercado, ya que la diferencia entre el precio que espera obtener en la criptomoneda que ha pedido y el precio que realmente obtiene cuando se ejecuta la orden es notorio.

