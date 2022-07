Pagos digitales en América Latina

Por staff

05/07/2022

El jueves pasado tuvo lugar una nueva edición de este ciclo que ya se ha convertido en un clásico y en el que se abordan los temas más destacados del sector fintech. En esta oportunidad, algunos de los principales especialistas regionales del vertical pagos digitales analizaron la actualidad y perspectivas del sector.

Mariana Paula Segal (VP of Strategy and Partnerships de Geopagos) fue la moderadora del encuentro e inició la conversación afirmando: “En un escenario como el de Latam, donde el 46% de los pagos se siguen haciendo en efectivo, el desafío es cómo hacemos para que la experiencia en pagos digitales sea superadora”.

En relación a los beneficios que supone la digitalización en los pagos, Juan Ignacio Talento (CBDO de NaranjaX) señaló: “Para el 40% de los 4 millones de usuarios que tenemos, NaranjaX fue su primera opción de crédito. No solo brindamos accesibilidad e inmediatez al momento del pago, sino que construimos un perfil detallado para conocer a nuestros usuarios y para diseñar un historial financiero que nos permita saber qué monto podemos prestarle o si podemos ofrecerle una tarjeta de crédito. Estamos convencidos de que el futuro de la digitalización está asociado a la eliminación de las fricciones. Y para esto creemos que es indispensable poder proyectar a largo plazo, con reglas claras que nos permitan trabajar en soluciones sólidas”.

Por su parte, Patricia Furlong (Presidente de Global Processing) agregó: “la digitalización de los pagos viene de la mano del avance tecnológico, de las nuevas posibilidades que supone tener un celular en la mano. Y también de afrontar el problema de la no bancarización. Acá empieza a jugar la inclusión financiera. La percepción de que yo no puedo pertenecer a un banco pero sí a una de estas fintech, que hablan mi mismo idioma y que me ofrecen productos que entiendo para qué sirven. La educación financiera implica explicar qué soluciones brindan estas herramientas en mi vida cotidiana. Y en ese camino, ir progresando en nuevos usos”.

En cuanto a los principales desafíos de lograr una digitalización completa de todo el sistema, Juan Pablo Boccardi (Head of Payments de Simetrik) sostuvo que “Todavía el 25 % de la población mundial, es decir 2000 millones de personas, no tiene acceso a servicios financieros. Y la mayoría son ciudadanos de países emergentes. Ese es nuestro mayor desafío: brindar servicios financieros de mayor calidad, más sencillos, con costos más transparentes y con mayor accesibilidad a este segmento”.

Reflexionando sobre el futuro de los pagos digitales, Juan Stadler (Sales VP para Latinoamérica de Worldpay), manifestó: “Me gusta la analogía con los medios de comunicación. De cómo el diario iba a matar a la radio. Y la radio a la televisión. Y después, la llegada de Internet. Finalmente, al igual que los diferentes medios de pago, todos coexisten, todos tienen su nicho y su razón de ser”.

En relación a lo que viene, Boccardi sostuvo que “Cripto es un medio de pago más que sirve para resolver casos de uso muy complejos y particulares, como pagos internacionales o pagos de alto monto. Tenemos un gran camino por recorrer. Pero va a llegar un momento en el que podamos elegir entre medios de pago fiat o cripto, el mercado será quien lo regule”.

Todos los participantes acordaron en que la cooperación, aún en situaciones de competencia, será la clave para la evolución del ecosistema en los próximos años. Y también en la necesidad de continuar trabajando en el tema de ciberseguridad, que es un desafío esperable en esta instancia de crecimiento del sector.