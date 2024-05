Panamá: Entrevista exclusiva al nuevo presidente de CAPATEC, Dany Yaker

Por staff

03/05/2024

TyN Magazine en entrevista exclusiva con Dany Yaker, presidente de CAPATEC (Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones), durante el evento Move On.

Hace 3 días asumí como presidente de CAPATEC, aunque he sido miembro ya el año pasado y tenemos este año un miembro nuevo en la Junta. En este momento nos toca sentarnos a hacer un plan a corto, mediano y largo plazo a discutir los temas a llevar adelante y las prioridades dentro de los mismos.

Todos los miembros de la Junta somos voluntarios, por lo que tenemos un trabajo por fuera de esto que nos consume gran cantidad de tiempo y resposnsabilidad a la que le sumamos este otro trabajo.

El plan todavía no lo tenemos, en cuanto lo tengamos será publicado en el Boletín Oficial.

Lo que puedo asegurarte es que vamos a seguir impulsando nuestro compromiso y continuaremos con nuestro plan usual de desayunos mensuales, el DISRUPT IT, etc, pero estamos viendo qué más sumarle a esto.

Por mi parte, soy fiel creyente de que hay que hacer hincapié en la educación, sobre todo a nivel temprano. Todavía no sé bien cómo hacerlo, pero sé que hay que llevar tecnología a todos los niveles, sobre todo lo más temprano posible.

Ahora, todo va a depender del gobierno nuevo que tome posesión. Es medular que la Cámara siga recibiendo sostén gubernamental para poder llevar adelante nuestro trabajo.

La parte tecnológica no es la más compleja, porque la tecnología ya existe, lo difícil es saber qué quieres hacer con esa tecnología y esto cuesta más que la implementación.

La inteligencia artificial (IA) nos crea un montón de conflictos, por el miedo a perder los empleos, cosa que va a suceder, pero no ahora, capaz dentro de unos 5 años y tenemos que prepararnos para ello.

La gente, en general, no se da cuenta que la IA ya está entre nosotros, como por ejemplo las recomendaciones que te da Netflix de acuerdo a lo que has visto previamente. Pero esto todavía no está tan afinado porque vemos problemas con esas recomendaciones.

El problema está en quién carga esa IA, el sesgo con el cual se la alimenta y muchas cosas por el estilo.

Las empresas deben poner la seguridad por encima del revenue y sacar los nuevos productos cuando se encuentren totalmente verificados a todo nivel.

En la Cámara nos gusta trabajar intensamente tratando de superar todas las trabas burocráticas para poder llevar adelante las metas que nos proponemos.

