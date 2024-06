Panamá: Finaliza concurso insignia de robótica rumbo a Países Bajos

Por staff

08/06/2024

Panamá, 7 de junio del 2024. La competencia nacional RoboCup Junior 2024, rumbo a Eindhoven (Países Bajos) ha finalizado.

La RoboCup Junior (RCJ) es el evento de robótica educativa por excelencia en Panamá. Desde sus inicios en 2014, ha contado con la participación de jóvenes entusiastas de los colegios públicos y privados de todo el país guiados por tutores muy comprometidos con los objetivos de aprendizaje de la competencia.

Durante los 11 años de realización, el evento ha reunido a más de 1000 participantes anualmente que han competido en las clasificatorias regionales y la final nacional. Las competencias se concentran en retos diseñados en distintos certámenes: Robots en el escenario (onStage), robots de rescate (Rescue) y Futbol (Soccer) con distintos grados de dificultad. La RCJ inició a nivel internacional en 1998 y en Panamá en el año 2014.

La RCJ es una plataforma internacional de robótica educativa, sin fines de lucro, orientada a proyectos, para estudiantes de hasta 19 años, centrada en proporcionar un entorno práctico y adaptado en el que los alumnos puedan crecer ampliando sus conocimientos, despertando su curiosidad y aumentando su comodidad con la tecnología. Cada uno de los restos está centrado en la resolución cooperativa de problemas y diseñado para llegar a mentes jóvenes y creativas con distintos intereses y habilidades.

La RoboCup Junior es organizado por la Dirección de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) con el apoyo del Comité de Robótica Educativa de Panamá formado por las principales organizaciones académicas y científicas de Panamá como: la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la Universidad Latina de Panamá (Ulat), la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), la Ciudad del Saber (CDS) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)-Sección Panamá.

El período para la inscripción de equipos panameños en las pruebas clasificatorios regionales del certamen RoboCup Junior (RCJ) se realizaron del 15 de marzo al 15 de abril lapso en el que se registraron jóvenes de todo el país con edades comprendidas entre los 14 y 19 años.

Los equipos que mejores calificaciones obtuvieron avanzaron a la final nacional que se llevó a cabo del 15 al 17 mayo en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, lugar donde se presentaron 10 equipos de finalistas de Rescate de las provincias de Veraguas, Panamá Oeste y Panamá principalmente; y 10 equipos finalistas de OnStage de las provincias de Coclé, Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá.

Durante las jornadas, los equipos realizaron la presentación técnica de sus soluciones, las pruebas en el escenario y en las pistas, entrevistas y presentación de posters a los jurados evaluadores nacionales. El equipo ganador del primer lugar en Rescate en Línea fue el equipo Camrobot del Colegio Adventista Metropolitano de la Provincia de Panamá, mientras que el equipo ganador del primer lugar en OnStage fue el equipo Tech Titans del I.P.T. Arnulfo Arias Madrid de la provincia de Chiriquí. Ambos equipos representarán a Panamá en la RoboCup Internacional en Eindhoven, Países Bajos del 15 al 22 de julio.

En el mes próximo mes de junio, se llevarán a cabo otras competencias para los más pequeños, como RoboTic en cinco modalidades, además de mini OnStage, Sumo y Jóvenes inventores.

Estimulando la creatividad

Según el Dr. Iván Armuelles Profesor e Investigador de la UP y miembro Senior y del Capítulo de Robótica y Automatización (RAS) del IEEE Panamá , la RCJ presenta una serie de retos para los jóvenes estudiantes, pero “ofrece una introducción estimulante al mundo de la robótica, una forma innovadora de adquirir habilidades técnicas mediante la experiencia directa con electrónica, hardware y software y una oportunidad muy motivadora para aprender sobre el trabajo en equipo mientras comparten tecnología con sus amigos”.

“En contraste con la típica imagen de un niño frente a una computadora que vemos hoy en día, la RoboCup Junior brinda una oportunidad única para que los participantes con diversos intereses y habilidades colaboren como equipo para alcanzar una meta común. Los desafíos de la RoboCup Junior incluyen Fútbol, Rescate y OnStage (teatro), cada uno de ellos diseñado para atraer a jóvenes mentes creativas con una variedad de intereses y habilidades; además fomenta las habilidades blandas como la comunicación escrita y oral, la colaboración, el liderazgo y el respeto y el emprendimiento”, añadió el integrante de IEEE-Panamá.

De acuerdo con el investigador de la UP se trata de un programa de robótica para jóvenes que se distingue por su enfoque en la educación más que en la competencia. Los desafíos se mantienen constantes, permitiendo a los estudiantes desarrollar soluciones más avanzadas con el tiempo, y son fáciles de entender.

“En cada competencia, los equipos son evaluados objetivamente por un cuerpo académico de expertos nacionales en informática, robótica y automatización y reciben el apoyo de voluntarios estudiantes universitarios competentes en ciencias y tecnologías para lograr la elección de los mejores representantes de Panamá. Este ejercicio continuo tiene resultados muy positivos porque los equipos nacionales han logrado posiciones ejemplares entre los 10 primeros puestos a nivel mundial”, añadió Armuelles.

La RCJ se concentra en la informática a través de la programación de robots autónomos. Además, promueve la educación continua en ciencia, tecnología e ingeniería, integrando diversas disciplinas en un ambiente de aprendizaje divertido.

Asimismo, evalúa la ejecución de los desafíos por parte de los robots y la preparación de los participantes, la documentación de sus proyectos y la capacidad para explicarlos, fomentando así el trabajo ordenado y el desarrollo tecnológico.

Entre los evaluadores del evento se encuentran el Ing. Luis José Lopez, miembro de la Junta Directiva de la RoboCup Junior Internacional e IEEE sección México, el Ing. Milky Rodriguez de UDELAS, el Dr. Danilo Cáceres de la UTP y la estudiante tesista de Mecatrónica Lizmarie Camacho Vega de la Universidad de Panamá. Los evaluadores son miembros del Capítulo de Robótica y Automatización (RAS) del IEEE, siendo el Dr. Cáceres actual presidente del capítulo profesional y Lizmarie Camacho, presidente del capítulo estudiantil RAS de la UP.

La actividad se logró con el apoyo de estudiantes universitarios de UDELAS, UTP y UP, principalmente de las Ramas Estudiantiles de IEEE y de RAS. Entre los mismos Davis Peschl, estudiante tesista de Mecatrónica de la Universidad de Panamá y que fue participante de la RCJ quien opina que “la participación en RoboCup Junior y la formación en STEM y TIC potencian el crecimiento y el progreso de nuestro país en el ámbito tecnológico y científico. Mi experiencia personal en la RoboCup Junior inició a los 14 años y me hizo consciente de mi pasión por la robótica. Me llevó a tomar la decisión de dedicarme de manera profesional a este campo. Dado que en Panamá no existe una carrera específica en robótica, opté por estudiar mecatrónica en la Universidad de Panamá, una disciplina afín que me permite adquirir conocimientos sólidos en robótica y tecnología. A través de la competencia en RoboCup Junior y mi formación académica en mecatrónica, espero contribuir al avance tecnológico y científico de nuestro país”.

Ver más: Samsung anticipa Neo QLED 8K con IA

Ver más: Innovación y sostenibilidad generará bienestar a los panameños

Ver más: Buscan como frenar deepfakes de Biden y Trump de cara a elecciones