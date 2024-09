Panamá se consolida como epicentro de innovación financiera en América Latina

Por staff

13/09/2024

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Con el fin de promover la actualización e intercambio de conocimientos experiencias y tendencias relacionadas a la innovación financiera y tecnología de la región, expertos y líderes del sector financiero se realiza en Panamá, la 24ª edición del Congreso Latinoamericano de Tecnología e Innovación CLAB 2024.

De acuerdo con el Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Guizado, este evento es un espacio clave para impulsar la transformación del sistema financiero mediante la innovación tecnológica, además de hacer de este encuentro un referente a nivel internacional.

“Panamá como sede este congreso reafirma su posición no sólo como un hop logístico sino también como el epicentro de la innovación financiera en América Latina, esta tierra de oportunidades abre sus puertas a más de 500 participantes de 22 países representados por destacados profesionales que compartirán sus conocimientos y visiones sobre el futuro del sector financiero”, destacó Guizado.

Recalcó que en un mundo que avanza a pasos agigantados, el rol de la tecnología en la inclusión financiera se vuelve indispensable, y que las plataformas digitales y las aplicaciones bancarias han derribado barreras que antes parecían infranqueables.

En tanto, Marlene Fernández, Presidente CLAB Felabanc, indicó que en la región se están haciendo cosas maravillosas, y se puede hablar de banca digital, de neobancos inclusive de la región, crédito, microfinanzas, gestión financiera personalizada, interpersonalización entre otras.

Sin embargo, mencionó que hay algunos temas que van más rápido otros van más lento, pero lo cierto es que hay tecnologías que hoy en día están saliendo, y que rápidamente hay que montarse y abordar.

“Hay una concentración de temas muy relevantes donde habían algunas preguntas de cuáles son las cosas donde nosotros los tecnólogos no podemos dejar de montarnos y que tenemos que apuro trabajar y el que no esté montado, pues que empieza a montarse muy rápido, porque si no se va a quedar atrás”, dijo Fernández.

Sobre los resultados que se esperan del evento, Guizado comentó que está seguro de que los conocimientos adquiridos contribuirán significativamente al crecimiento de toda la región, por lo que desde la ABP reafirman su compromiso para entender que la innovación no solo debe ser disruptiva sino también inclusiva y equitativa.

Por: Leoncio V.Berrío M

