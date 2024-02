Panasonic quiere que su nuevo robot sea tu mascota

17/02/2024

No se trata de un dispositivo pensado para ayudar en el hogar, es un compañero de vida más y cuya existencia depende íntegramente del usuario.

Bajo la dirección de Yoichiro Masuda, surge la noción de “robots vulnerables”. El proyecto Nicobo, liderado por Yoichiro Masuda de la unidad de negocios Visual And Sound de Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd., tiene como objetivo abordar el creciente problema de la desconexión y la falta de bienestar mental en la sociedad moderna. Masuda destaca que en un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, muchas personas experimentan sentimientos de soledad y falta de propósito. El robot pretende ofrecer compañía y una sensación de responsabilidad, contribuyendo así a mejorar el bienestar emocional de sus usuarios.

NICOBO diseñado utilizando los últimos componentes, incorpora una variedad de herramientas tales como sensores de aceleración, giroscopio, temperatura y luz. Asimismo, integra tecnología de reconocimiento de voz que emplean sus tres micrófonos, conectividad WiFi y un procesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos. También incluye una cámara y altavoz.

El rasgo verdaderamente distintivo de NICOBO es su capacidad para interactuar con los propietarios de forma espontánea y autónoma.

Lo más notable es su capacidad para expresar emociones a través de movimientos corporales y la evolución de su vocabulario con el tiempo, lo que promueve una relación duradera con sus propietarios.

Una característica destacada es su enfoque de gamificación, que permite que el robot aprenda y se adapte a medida que pasa el tiempo junto a sus dueños.

