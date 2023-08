Panorama fintech primer semestre 2023

Por staff

01/08/2023

El sector Fintech argentino continúa creciendo, tal como viene sucediendo en años anteriores. Este dinamismo refleja la relevancia que las soluciones Fintech han representado tanto para la digitalización de la economía como para la concreción de la inclusión financiera de la población.

Del universo Fintech argentino compuesto por 330 empresas, 240 forman parte de la Cámara Argentina Fintech y, según el vertical al que pertenecen, se distribuyen según el siguiente esquema:

1- Pagos Digitales (42%)

2- Préstamos y financiamiento colectivo (20,5%)

3- Activos virtuales / Cripto (10%)

4- Activos financieros y mercado de capitales / Inversiones (6,5%)

5- Tecnología para instituciones financieras/Fintech as a Service (17%)

6- Finanzas empresariales (2%)

7- Insurtech (2%)

El vertical pagos digitales es el más representativo, por ser la base sobre la que se montan varios de los negocios Fintech. El sector cripto registra un gran avance respecto a años anteriores, no solo en adopción sino en desarrollo de servicios que incrementan día a día su usabilidad y que son referencia de calidad mundial.

También se registró una fuerte actividad en el sector de mercado de capitales, con una explosión en lo que se refiere a cuentas de inversión que se multiplicaron por 23 durante los últimos 5 años. Del total de 12 millones de cuentas actuales, 4 millones fueron abiertas en lo que va de 2023.

Otro dato importante a analizar corresponde al vertical créditos, donde 4.538.000 personas recibieron un crédito originado en una empresa Fintech, lo que representa un incremento de casi 62% entre diciembre de 2021 y enero corriente.

El avance de la digitalización se denota en los más de 38,5 millones de CVU´s (Clave Virtual Uniforme) con que cuenta el sistema, según datos relevados por COELSA, de las cuales 4,3 millones fueron creadas durante 2023.

Aún en un contexto local e internacional sensible e inestable, la demanda de talento no mermó en nuestro país, por lo cual el personal empleado en la industria alcanza los 30.000 trabajadores, tal como había sido previsto en el último informe que elaboramos junto a Great Place to Work Argentina en septiembre de 2022.

“La industria Fintech ha demostrado una capacidad de evolución y consolidación contundente, con empresas sólidas que generan día a día soluciones innovadoras y efectivas para los desafíos que tiene por delante nuestro país. Confiamos en poder seguir construyendo presente y futuro, con un marco regulatorio que incentive y promueva herramientas para generar inclusión financiera y desarrollo económico”, afirmó Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

