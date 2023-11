Para 2027 habrá 100 millones de jugadores de realidad virtual y realidad aumentada

Por staff

06/11/2023

Más de la mitad de la población de videojuegos se sentirá atraída por los juegos de disparos en primera persona como el principal género de videojuegos en 2023.

Un estudio de caso visual histórico publicado por MDC (Minimum Deposit Casinos) ha revelado que la industria global del juego está en auge, y tiene millones de personas en todo el mundo sumergiéndose en el reino virtual para disfrutar de sus juegos favoritos de todos los tiempos. En 2023, había 98 millones de personas que utilizaban la realidad virtual (VR) y 23 millones que utilizaban la realidad aumentada (AR). Para 2027, se espera que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual superen los 100 millones de usuarios en todo el mundo.

El portal de recursos de iGaming MDC, en colaboración con NowSourcing, una reconocida agencia de diseño, realizó la investigación y creó un estudio de caso visual inmersivo, que mapeó los videojuegos más populares en los Estados Unidos y en todo el mundo a partir de 2023.

Principales hallazgos

Los géneros de videojuegos más populares son los de disparos en primera persona, las aventuras de acción, las simulaciones, los campos de batalla en línea multijugador (MOBA) y los juegos deportivos.

Las preferencias de videojuegos varían según el país; por ejemplo, a Francia le encanta Pokémon Legends: Arceus, China prefiere Honor of Kings.

Las tendencias emergentes en la industria del juego incluyen juegos de realidad aumentada y realidad virtual, juegos de fitness y juegos de casino.

La industria del juego ha alcanzado una edad de oro, donde la tecnología futurista de vanguardia emula un universo como ningún otro. Estos son juegos realistas, pioneros y muy atractivos, diferentes a todo lo visto antes. Pero, ¿qué tipos de juegos están de moda y cuáles son los más populares entre los jugadores?

La infografía del estudio de caso del MDC encontró que los videojuegos de disparos en primera persona (FPS) son el género más popular, seguido de las aventuras de acción, las simulaciones, los MOBA y los juegos deportivos. Al menos el 66 %, entre las edades de 16 y 24 años, participa en juegos FPS.

Los videojuegos más populares en 2023 también varían de un país a otro.

Francia disfruta de Pokémon Legends: Arceus, China prefiere Honor of Kings y otros países tienen sus favoritos, como Mario Kart 8 Deluxe (Alemania), Call of Duty: Modern Warfare II (Reino Unido), Madden NFL (Estados Unidos), Pikmin 4 (Japón), God of War Ragnarök (Rusia), Remnant II (Canadá) y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Australia).

La industria del juego también está en constante evolución y constantemente surgen nuevas tendencias. Algunas de las tendencias más importantes incluyen juegos de fitness y de casino en AR y VR.

Juegos de realidad aumentada y realidad virtual

Los juegos de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) han conquistado el mundo. Los juegos de realidad aumentada superponen información digital en el mundo real, mientras que los juegos de realidad virtual transportan a los jugadores a mundos virtuales completamente inmersivos.

En 2023, había 98 millones de personas que usaban la realidad virtual y 23 millones que usaban la realidad aumentada. Para 2027, se espera que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual superen los 100 millones de usuarios en todo el mundo.

Algunos de los juegos de AR y VR más jugados en Steam incluyen War Thunder, Phasmophobia y VR Chat.

También se espera que el mercado del fitness con realidad virtual crezca un 40 % entre 2023 y 2029.

Juegos de casino

El entretenimiento de los casinos en línea es igualmente buscado en todo el mundo. En 2023, había 4792 empresas de juegos en línea ubicadas en todo el mundo, una tasa de crecimiento del 29,25 % desde 2018. Algunos de los mejores juegos de casino incluyen Coin Master, Bingo Blitz y Jackpot Party Casino Slots.

Con tantos tipos de juegos y plataformas para elegir, la industria mundial del juego nunca ha lucido mejor.

Ver más: Meta quiere poner la IA al servicio de la mayor cantidad de usuarios

Ver más: Metaverse: soportado por una conectividad óptima

Ver más: Metaverse: El poder del metaverso en el sector público