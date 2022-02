Para acelerar crescimento, next reforça marketplace e conta digital para jovens

09/02/2022

Não é raro ouvir no discurso de fintechs o posicionamento de revolução ou de desafio ao status quo — direcionando suas críticas para os bancos tradicionais. A resposta do Bradesco, uma das instituições mais tradicionais do Brasil, foi a criação do next. Com uma estratégia de plataforma de serviços financeiros e de varejo — com atendimento centralizado em um aplicativo — o banco digital superou a marca de 10 milhões de clientes em 2021, registrando um crescimento anual de 170%.

Além de oferecer produtos como cartões, investimentos, crédito, seguros e outras soluções financeiras, o next desenvolveu um marketplace próprio (nextShop); uma área de cupons de descontos e a oferta de contas para crianças e adolescentes (nextJoy). Essa dupla de serviços, inclusive, deve ser fundamental para que o banco cresça nos próximos doze meses.

“Esperamos continuar crescendo de maneira acelerada em 2022, ampliando cada vez mais nosso portfólio de soluções e endereçando um público cada vez mais amplo – de todas as idades e regiões do país”, conta Jeferson Honorato, o chief digital officer (CDO) do next.

O que vem a seguir para o next

Os planos para 2022 do next incluem investimento em inteligência de dados e desenvolvimento de algoritmos preditivos para entregar uma experiência melhor para os clientes, explica Honorato.

“O lançamento do nextShop, o nosso marketplace, também nos permite explorar outras áreas dentro de nossa plataforma digital, com um mix de soluções de varejo, viagens, mídia e outros”, aponta o executivo.

O marketplace, inclusive, será um dos produtos chave para a expansão da companhia. Em breve, a plataforma prevê a entrada de novos parceiros comerciais. Com dois meses de operação, o serviço passou de 13 mil itens à venda para 100 mil, e de 8 varejistas parceiros para 22.

Criado dentro do Bradesco, o next teve a possibilidade de usar os recursos tecnológicos do grupo para desenvolver sua plataforma do zero. O executivo conta que, há pouco mais de um ano, o next se tornou uma empresa independente, com operação apartada do banco.

“Hoje, nossa relação com o Bradesco é de uma empresa investida, mas todo o legado tecnológico e de inovação da organização nos permitiu prosperar no mercado de digitais”, explica o diretor do next.

Investindo nos jovens

Se a companhia se inclina para uma estratégia digital e independente, algumas decisões ainda parecem ser influenciadas por uma abordagem mais tradicional. A negociação de criptomoedas, por exemplo, é uma tendência ainda observada com certa cautela pelas lideranças do next. De acordo com o executivo, a plataforma ainda espera um momento oportuno para essa movimentação.

Por outro lado, o banco digital está atento a uma outra tendência: a oferta de serviços financeiros para o público jovem. Para conquistar clientes cada vez mais cedo, a empresa vem investindo no patrocínio do cenário gamer, entre outras ações. Lançado em parceria com a Disney, o produto é uma conta para menores de 18 anos que também oferece conteúdos de educação financeira e ensina como melhor gerir o dinheiro.

Os personagens Disney estão inseridos nesses conteúdos, que foram desenvolvidos em parceria com pedagogos e considerando diferentes idades. Honorato conta que o nextJoy funciona como uma conta em um aplicativo separado e totalmente integrado ao aplicativo next dos pais, que podem visualizar e gerenciar as movimentações. A conta deve ser aberta pelos responsáveis — clientes next ou Bradesco.

“O nextJoy é uma plataforma de educação financeira como serviços de banking agregados. Em 2022, temos grandes planos para nextJoy, vamos seguir ampliando o portfólio de serviços respeitando as limitações de um produto para menores de idade — garantindo total segurança aos pais e maior conveniência aos seus filhos. Afinal, ao ampliarmos o alcance de nextJoy no mercado, estamos criando um forte vínculo com esses clientes, que tem grande potencial de se tornarem, também, clientes next no futuro”, explica Honorato.