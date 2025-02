Para España, Milei es el “Al Capone” de este siglo

Por staff

26/02/2025

(España) El presidente Javier Milei fue denunciado en España por el diputado Gerardo Pisarello ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que investiguen “los posibles fraudes de los criptobrothers” del mandatario argentino en el país europeo. La acusación se da en el marco del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por mandatario en sus redes sociales.

“Hemos presentado una denuncia en la Fiscalía para que investiguen las consecuencias en España de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera llevadas a cabo pro el presidente da Argentina, Javier Milei”, anunció el diputado de Sumar Gerardo Pisarello durante una audiencia en el Congreso español.

“Como es sabido, hace unas semanas Milei promocionó desde su cuenta de X una criptomoneda llamada $LIBRA, presentándola como una iniciativa que favorecería a las pequeñas y medianas empresas argentinas. Esa información, adulterada, acabó con miles de personas estafadas y con unas pocas llevándose millones de dólares a los bolsillos”, advirtió.

Al dar los motivos de su denuncia, el diputado plantea que debe ser investigado porque -según publicaciones periodísticas- el CEO de la empresa que lanzó $LIBRA “reside parte del año en España, concretamente en Catalunya” y lo hace “junto a su padre”, quien fue condenado por fraude en Estados Unidos. “A partir de estos datos hemos solicitado al Fiscalía de España que en en coordinación con la Fiscalía Europea investigue la residencia de ambos y determine si podrían haber participado, desde España, en operaciones ilegales de manipulación financiera o en estafas fraudulentas”, aseguró.

Pisarello remarcó que si llega a prosperar la denuncia en la Justicia, el mandatario argentino “ya no solo sería investigado ya no solo por el FBI y tribunales argentinos sino también por la Audiencia Nacional Española y eventualmente la Fiscalía Europea”. “Quiero decirlo claro, si Al Capone cayó por evadir impuestos, no se puede excluir que estas personas sin escrúpulos, con Milei a la cabeza, caigan por su inmoralidad y por su codicia sin limites”, disparó.

Según el diputado, los hechos denunciados serían constitutivos de alteración del mercado de valores en concurso con un delito de estafa agravada, así como un delito de abuso de información privilegiada agravado.

“La razón de todo esto es sencilla: estos personajes no solamente se dedican a estafar y a quedarse con los ahorros de miles de personas del común; son también una peligrosa amenaza para la seguridad financiera y para la integridad del mercado que dicen defender” concluyó

