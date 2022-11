Para fin de año habrá un déficit del 48% de talento digital en América Latina

Por staff

03/11/2022

En el 2020, un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluyó que hubo más de 1 millón de puestos vacantes en tecnología, mientras que menos de 100.000 profesionales se graduaron en carreras de tecnología, en toda América Latina. Asimismo, de acuerdo a un estudio de Microsoft y LinkedIn, se espera que para 2025 haya más de 10 millones de vacantes abiertas en la región. Sin duda, la brecha entre estas cifras refleja dos realidades, por un lado la escasez de talento idóneo para puestos específicos y por otro la alta disponibilidad de oportunidades que dificulta retener el talento.

En este sentido, PageGroup, consultora internacional especializada en la selección de personal, estimó que a finales de 2022 habrá un déficit del 48% de mano de obra digital en América Latina. De esta forma, cobra mayor relevancia para las empresas, con el propósito de retener y reclutar talentos, la nueva visión y expectativa que tienen los empleados para permanecer en los puestos de trabajo, así cómo también los objetivos personales y profesionales relacionados con su crecimiento y desarrollo en nuevas áreas que le permitan acceder a mejores oportunidades.

“Uno de los sectores más atractivos para trabajar actualmente y de cara al futuro, son las tecnologías de información y comunicación. No obstante, no basta con la cantidad de empleo disponible, hoy los talentos priorizan sus objetivos y sus ambiciones. La idea de ofrecer un salario, un número amplio de vacaciones y la oportunidad de subir de puesto en determinados años dentro de la empresa ya no basta. Ahora, las nuevas generaciones exigen algo mucho más complejo de conseguir. Son los llamados intangibles. Las nuevas generaciones quieren trabajar para empresas que tengan un propósito claro de actuación, compañías que no solo existan para ganar beneficios sino para ayudar a las comunidades. Quieren una cultura empresarial divertida, diversa e inclusiva en la que sientan que forman parte de un todo y que sus voces son escuchadas. Exigen flexibilidad, beneficios relacionados con la salud mental y física. Buscan acercarse a un trabajo que les brinde mayor equilibrio laboral y personal”. explicó Rocio Herraiz, Directora de Comunicación de Noventiq.

En este contexto, en el que el acelerado cambio tecnológico influye en los conocimientos y habilidades laborales requeridas, para los trabajadores cobran mayor relevancia las formaciones y capacitaciones profesionales dentro y fuera del ambiente laboral, pensando en la empleabilidad y expectativas futuras. De esta manera, desde los empleadores se busca fomentar el estudio de nuevas prácticas que contribuyan a la digitalización corporativa, mientras se trabaja bajo condiciones de desarrollo personal optimizadas que a su vez buscan crear y retener el talento.

“El impacto de la digitalización y la tecnología interpela todas las áreas de trabajo. En este sentido, sabemos que frente a la amplia gama de oportunidades y la escasez de profesionales dentro del sector, el desafío de formar a los trabajadores es un rol que cada vez más empresas están dispuestas a tomar. Es esencial ofrecer un futuro prometedor y la posibilidad no solo de crecer en puestos de trabajo sino en habilidades personales y profesionales. En Noventiq, una de las iniciativas más populares que hemos lanzado es Noventiq Academy, una plataforma online en la que cualquier empleado puede acceder a múltiples cursos de distintas áreas incluyendo finanzas, marketing, comunicación, sociología, ventas, management, etc. y así, continuar con su formación. ” concluyó Rocio Herraiz, Directora de Comunicación de Noventiq.

Hoy, desde el Gobierno Nacional, también se trabaja en crear programas y cursos relacionados con los puestos más buscados en mercado tecnológico, con el objetivo de capacitar y formar a jóvenes y adultos de distintas edades, para potenciar la inclusión laboral, contribuir al desarrollo del talento y fomentar su empleabilidad y promover en conjunto con distintas empresas y entes del sector TIC acciones que influyan en la oferta laboral y en la construcción de perfiles adecuados de empleo.