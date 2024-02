Para todos los amores: regalos y exclusivas promociones para festejar San Valentín con Rappi

Por staff

12/02/2024

El 14 de febrero, día de San Valentín, es la ocasión perfecta para compartir momentos, citas, películas, encuentros hot y, ¿por qué no?, intercambiar regalos. Sin embargo, encontrar el obsequio perfecto o planificar la cita ideal, no siempre es tan sencillo. Hay muchas variables en juego: gustos, precios, marcas , productos y disponibilidad. Y no olvidemos el tiempo que lleva salir a hacer las compras, mirar vidrieras y encontrar esos productos que estamos buscando.

Rappi quiere colaborar para simplificarle la vida a las personas y que esta fecha sea sólo de disfrute. Para ello, lanzó una campaña de descuentos, promociones y funcionalidades para facilitar el proceso de compra a los usuarios, sumando la opción de enviar regalos personalizados de distintas categorías como restaurantes, kioscos, farmacias, perfumería y más, con descuentos de hasta 50% OFF dentro de la aplicación.

Además, para quienes optan por una comida romántica con esa persona especial, pero prefieren la comodidad y privacidad de su espacio propio, tienen la posibilidad de pedir platos gourmet y disfrutar de esos sabores como si estuvieran en la mesa del restaurante. Ingresando a la sección “Experiencias Foodies” en la app, los usuarios podrán acceder a la propuesta de restaurantes como: Paru, Madrí Mercado de Tapas, COCU, Surry Hills, Alchemy Pastry, Togni´s y Arredondo, entre otros.

Por otro lado, con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas y ágiles para sus usuarios en ocasiones festivas, la app cuenta con “Gifting”, una funcionalidad con la que se pueden enviar pedidos de productos, desayunos, flores, entre otros, incluyendo una tarjeta virtual personalizada. Para utilizar esta función, se debe ingresar la dirección donde entregar la orden, elegir los productos y, al momento de hacer el checkout, seleccionar la opción “Enviar como regalo” para generar la tarjeta virtual y el link para poder hacer el seguimiento del pedido.

Pero eso no es todo. Cuando el día a día se vuelve inabarcable y la planificación de un regalo, una cita o encuentro queda como una de las últimas prioridades, lo que se trata de disimular delante de la otra persona, los usuarios necesitan soluciones casi inmediatas. Para ‘los del último momento’, Rappi Turbo ofrece un mix de opciones que van desde vinos, chocolates, Franuis y combos que ayudan a encontrar una solución en 10 minutos o menos. Y si el objetivo es resolver la cena, almuerzo o postre, también se pueden encontrar opciones a través de Turbo Restaurantes, en locales como: McDonald’s, Rapanui, KFC, KOI Beer & Dumplings, Freddo, entre otros y también recibirlos en 10 minutos.