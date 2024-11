Payoneer presenta los resultados financieros del tercer trimestre de 2024

(USA) Payoneer, la empresa de tecnología financiera que permite a las pequeñas y medianas empresas del mundo realizar transacciones, hacer negocios y crecer globalmente, informó hoy los resultados financieros correspondientes a su tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024.

“Payoneer alcanzó un volumen trimestral récord de ingresos y rentabilidad en el tercer trimestre. Estamos construyendo una estructura financiera de servicio completo para PYMES transfronterizas globales y acelerando el crecimiento y la rentabilidad en todo nuestro negocio. Hemos aumentado nuestra tasa de crecimiento de los ICP durante cuatro trimestres consecutivos, hasta el 11% interanual, y la de los ARPU, excluidos los ingresos por intereses, durante cinco trimestres consecutivos, hasta el 20%. Nos encontramos al principio de nuestra trayectoria de crecimiento y estamos centrados en una ejecución coherente para aprovechar la oportunidad que tenemos ante nosotros», John Caplan, Chief Executive Officer.

Hechos destacados del tercer trimestre de 2024

– Crecimiento interanual del volumen del 25%: – El volumen B2B de 2.800 millones de dólares aumentó un 57% interanual, impulsado por la fuerte captación de clientes y el aumento del tamaño medio de las transacciones. – El volumen de 12.000 millones de dólares de PYMES que venden en marketplaces aumentó un 17% interanual, impulsado por los buenos resultados de los grandes vendedores de comercio electrónico. – El volumen de servicios a comerciantes (pago) de 153 millones de dólares aumentó un 142% interanual. – El volumen de pagos a empresas de 5.500 millones de dólares aumentó un 29% interanual.

– Crecimiento interanual del 11% de los ICP activos, incluido un crecimiento del 2% en los ICP más grandes que tienen un volumen medio superior a 10.000 dólares al mes. Tanto el crecimiento del volumen como el de los ingresos de los ICP de más de 10.000 dólares se están acelerando y han aumentado más de un 25% interanual a medida que adquieren y aumentan los volúmenes de los clientes más grandes.

1.400 millones de dólares de gasto en tarjetas Payoneer, un 41% más interanual, a medida que los clientes utilizan cada vez más el producto de tarjeta para sus necesidades globales de cuentas a pagar y se sigue impulsando la adopción en todas las regiones.

6.100 millones de dólares de fondos de clientes (incluidos fondos a corto y largo plazo) a 30 de septiembre de 2024, un 13% más que el año anterior.

– Recompra de acciones por valor de 21 millones de dólares a un precio medio ponderado de 5,67 dólares.

– Recompra y amortización de los 25 millones de warrants públicos pendientes por 21 millones de dólares.

Perspectivas para 2024

«Payoneer está aprovechando el importante impulso de nuestro negocio con otro trimestre récord de resultados financieros. Hemos logrado siete trimestres consecutivos de crecimiento acelerado del volumen y en el tercer trimestre hemos acelerado el crecimiento de los ingresos excluyendo los ingresos por intereses hasta el 24%. Aumentamos nuestras previsiones para 2024 para reflejar los buenos resultados del tercer trimestre, así como las mayores expectativas de crecimiento y rentabilidad para el último trimestre del año. Estamos ejecutando nuestras prioridades estratégicas. Nuestra recompra de los 25 millones de warrants públicos en circulación, que tenían un precio de ejercicio de 11,50 dólares, subraya nuestra convicción en nuestra capacidad de crear valor a largo plazo para los accionistas», Bea Ordóñez, Directora Financiera

Las orientaciones para 2024 son las siguientes:

Ingresos 950 – 960 millones de dólares

Costes de transacción ~16,0% de los ingresos

(1) La orientación para el año fiscal, cuando se ajusta, se proporciona sobre una base no GAAP, que Payoneer continuará identificando a medida que informe sus resultados financieros futuros. La empresa no puede conciliar su EBITDA ajustado previsto con los ingresos netos previstos en la «Orientación 2024» sin un esfuerzo irrazonable porque ciertos elementos que afectan a los ingresos netos y otras métricas de conciliación están fuera del control de la empresa y/o no pueden predecirse razonablemente en este momento, cuya información no disponible podría tener un impacto significativo en los resultados financieros GAAP de la empresa. Consulte la sección «Información financiera; medidas financieras no GAAP» más adelante para obtener una descripción del cálculo del EBITDA ajustado.

