PayPal cobrará una comisión si no usas tu cuenta

Por staff

21/11/2022

PayPal ofrece su servicio de pago en línea a alrededor de 173 millones de personas que usan PayPal para comprar en millones de sitios en todo el mundo, en 202 países y con 21 monedas diferentes. Ahora las cuentas inactivas empezarán a verse afectadas, ya quela empresa ha decidido cobrarles una comisión por inactividad.

En las nuevas condiciones se especifica que si una cuenta no ha estado activa durante el último año, la plataforma realizará el cobro de una cantidad de diez euros. Además, si después de 60 de realizar este cobro, la cuenta sigue permaneciendo inactiva, PayPal procederá a su cierre directamente.

La compañía especifica que “las condiciones de uso permiten a PayPal calcular una tarifa para las cuentas inactivas que cumplan los requisitos. Solo se les cobrará una tarifa por inactividad a las cuentas sin actividad en los últimos 12 meses que cumplan los requisitos. La tarifa será 10 € o el saldo de la cuenta, dependiendo de cuál sea inferior. Las cuentas con saldo cero no se verán afectadas y este cargo no provocará ningún saldo negativo. Si una cuenta ya no tiene un saldo positivo después de haber cobrado esta tarifa y permanece inactiva durante otros 60 días, es posible que se cierre una vez transcurran esos 60 días”.

Explican en la web de PayPal que, desde ya, todos aquellos que tengan su cuenta inactiva 12 meses consecutivos recibirán una notificación en la que se informa del cobro de una comisión de 10 euros. Con inactividad se refieren a no solo no haber realizado transacciones, sino que también incluyen a aquellos usuarios que ni siquiera han iniciado sesión con su cuenta en esos últimos 12 meses.

Cómo evitarlo

# Inicie sesión en su cuenta; o

en su cuenta; o # Comprar en cualquier lugar donde se acepte PayPal; o

en cualquier lugar donde se acepte PayPal; o # Enviar dinero a amigos y familiares, o a vendedores de bienes y servicios; o

a amigos y familiares, o a vendedores de bienes y servicios; o # Retirar dinero de su cuenta; o

de su cuenta; o #Donar a una organización benéfica con su cuenta.

«Los clientes de PayPal disfrutan de una serie de ventajas asociadas a sus cuentas, como un conjunto completo de herramientas, productos y asistencia para los vendedores, y experiencias de compra que incluyen un proceso de pago rápido y cómodo para los compradores», escriben los funcionarios de PayPal. «A medida que el valor que proporcionamos a nuestros clientes se ha ampliado, PayPal sigue invirtiendo en nuestros servicios, ofreciendo a los clientes aún más oportunidades para comprar y vender en todo el mundo. Hemos introducido una tarifa de inactividad para mantener las cuentas inactivas. La aplicabilidad de la tarifa de servicio es limitada y pretende afectar únicamente a las cuentas que no han estado activas en los últimos 12 meses».

La buena noticia es que si no tienes fondos en tu cuenta, PayPal no te cobrará esta comisión y solo te expondrás al cierre de tu cuenta.