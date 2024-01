PayPal revolucionará al comercio. Te contamos cómo

Por staff

31/01/2024

PayPal anunció seis innovaciones que la empresa está probando y trayendo al mercado este año para revolucionar el comercio a través de una personalización dirigida por Inteligencia Artificial (IA) para comercios y consumidores. Durante la presentación de PayPal First Look, Alex Chriss, Presidente y CEO, presentó: una experiencia completamente nueva de pago con PayPal checkout, que acelera radicalmente el pago para los consumidores y ayuda a los comercios a la conversión como nunca antes; Fastlane by PayPal, una experiencia de pago abierta con tarjeta (guest checkout), mucho más rápida e inteligente; Smart Receipts, que da a los clientes recomendaciones personalizadas por IA de los comercios, para que sigan regresando; PayPal advanced offers platform para que los comercios puedan proveer ofertas relevantes, personalizadas y en tiempo real a los consumidores, y así, encausar más ventas; una app para consumidores rediseñada, que da a los compradores nuevas formas para ganar recompensas y por tanto, más razones para usar PayPal; y mejoras a Venmo Business Profiles, para que los pequeños negocios en Estados Unidos pueden encontrar y atraer nuevos clientes, y así, crecer sus negocios.

“PayPal tiene como misión revolucionar el comercio, a nivel global, y hoy estamos iniciando el siguiente capítulo”, comentó Alex Chriss, Presidente y CEO de PayPal. “Con aproximadamente 400 millones de cuentas de consumidores, y 35 millones de cuentas de comercios, PayPal maneja aproximadamente un cuarto de las transacciones globales de comercio electrónico cada año. Pero más importante aún, los compradores confían en PayPal para realizar sus pagos”.

Chriss agrega, “PayPal está presentando seis innovaciones que no solo solucionarán dolores de cabeza reales de los clientes, sino que creemos que cambiarán el mundo de los pagos y el comercio. Desde nuevas soluciones para que los comercios puedan acelerar el pago y personalizar las ofertas, pasando por una nueva app para consumidores, que les dará a los leales, más razones para comprar con PayPal; hasta la siguiente generación de Venmo, diseñada para ser la plataforma de crecimiento para pequeños comercios locales en Estados Unidos; PayPal siempre ha traído el futuro del dinero a nuestros consumidores y comercios y hoy comienza la siguiente revolución”.

Con el comercio digital esperando que supere los $6 billones de dólares en 2024, los comercios necesitan nuevas y avanzadas formas de acelerar el proceso de pago de los consumidores de una manera fluida que reduzca las ventas perdidas. Adicionalmente, los consumidores están continuamente buscando formas de estirar sus presupuestos y obtener tanto valor como sea posible al hacer sus compras. La escala global de PayPal y su enorme conjunto de datos, combinados con el poder de la IA, entregarán la siguiente generación de valor tanto para consumidores como para comercios.

Transformando el pago

El pago es la última interacción entre un consumidor y un comercio, y si bien parece muy simple, cualquier fricción puede afectar el momento. Los dueños de los negocios se quieren enfocar en la siguiente venta y los consumidores están buscando remover cualquier molesta interrupción como pueden ser contraseñas o largos tiempos de respuesta. Para atacar esto, PayPal ha acelerado masivamente el proceso de pago para llevar a los consumidores a que elijan PayPal, integren claves biométricas que les permitan conectarse con su cara o huella digital con un solo toque, y mejorar la latencia. De hecho, esto reducirá la latencia hasta en un 50% y permitirá a los clientes pagar el doble de rápido, todo con los mismos niveles de seguridad y confianza que se esperan de PayPal. De manera adicional, el nuevo PayPal checkout también aprovechará la IA para volverse más inteligente y rápido a lo largo del tiempo.

Presentando Fastlane by PayPal

Los comercios están perdiendo ventas porque el proceso de pago abierto con tarjetas (guest checkout) es lento e incómodo. También es cierto que los compradores normalmente no inician sesión ni se registran mientras navegan, por lo que, cuando están listos para pagar, deben buscar su contraseña y actualizar la información de su tarjeta o de la dirección de envío. Para ayudar, PayPal presenta Fastlane by PayPal, una experiencia de pago abierto con tarjeta (guest checkout) en un solo toque, disponible para que los comercios que usan la plataforma de PayPal puedan ofrecerla a sus clientes, permitiéndoles hacer una compra fácil y sin problemas. Estos últimos simplemente guardarán su información de pago Fastlane con tan solo un toque. De esta forma no hay nombres de usuario o contraseñas que recordar, no hay información personal que actualizar y no hay necesidad de compartir las tarjetas con negocios alrededor del mundo.

PayPal ha estado probando Fastlane by PayPal con un grupo de comercios, y ven que los primeros resultados resultan asombrosos. Comercios elegidos en BigCommerce, una plataforma de comercio electrónico de software como servicio [software-as-a-service (SaaS)] y un aliado de largo tiempo de PayPal, han visto resultados preliminares que muestran que Fastlane puede reconocer al 70% de los huéspedes[3] y acelerar las velocidades de pago en casi un 40% comparado con un proceso tradicional de pago abierto con tarjetas[4] (guest checkout).

Presentando PayPal Smart Receipts

Los comercios quieren motivar a los clientes a volver, y los consumidores quieren encontrar las mejores ofertas, por lo que PayPal está eliminando las suposiciones para ambos mediante Smart Receipts. Cuando los consumidores compran con PayPal, recibirán un recibo que les permitirá no solo rastrear su compra, sino que también aprovecha la IA para predecir lo que podrían querer comprar en la siguiente oportunidad con ese comercio. Como resultado, ahora los negocios podrán incluir una recomendación personalizada junto con una oferta de recompensa en el recibo.

Cerca del 45% de los clientes de PayPal alrededor del mundo abren sus recibos por correo electrónico todos los días[5] –una tasa increíblemente alta de apertura- lo que podría significar que decenas de millones de comercios y cientos de millones de consumidores estarían viendo recomendaciones oportunas e hiper-relevantes, así como recompensas en esos recibos. Esto aumenta las oportunidades para que los comercios vuelvan a re-conectar directamente con sus clientes, lo que aumenta la probabilidad de que se repitan las compras y el crecimiento del negocio.

PayPal también está aprovechando las sugerencias impulsadas por IA que se basan en datos de comportamiento del comprador, combinados con la escala de lo que PayPal puede ver en la web. A través de la IA personalizada, PayPal está dando a los comercios de cualquier tamaño el poder de ser uno de los minoristas más grandes del mundo.

Presentando PayPal Advanced Offers Platform

Hoy en día, cuando los consumidores compran en línea, su experiencia incluye anuncios generados solo por su comportamiento de navegación, lo cual puede ser irrelevante y frustrante. En respuesta, PayPal utilizará información única sobre los clientes para construir una plataforma verdaderamente personalizada y dinámica de ofertas avanzadas lo que da a los comercios la capacidad de llegar a los clientes en función de lo que realmente han comprado en Internet, de la unidad de mantenimiento de existencias (SKU por sus siglas en inglés) y del producto individual. Esta nueva plataforma de ofertas basada en el rendimiento, tiene el potencial de utilizar la IA para organizar y analizar datos de transacciones comerciales alrededor del mundo, por un valor de casi medio billón de dólares[6]. La plataforma también permitirá a los comercios personalizar las ofertas para los clientes, y los negocios solo pagarán por el rendimiento, no por las impresiones o los clics. Para los consumidores PayPal, esto significa que obtendrán ofertas más relevantes y más oportunidades de ganar recompensas.

PayPal también está creando controles de privacidad transparentes y fáciles de usar, por lo que, si un cliente no desea que sus datos se compartan con los comercios para personalizar su experiencia de compra, puede optar por participar o no.

Reinventando la app de PayPal

PayPal también está reinventando la app de PayPal para darle a los clientes leales aún más razones para comprar y pagar con PayPal cada día. Con demasiada frecuencia los consumidores reciben los mejores artículos de las tiendas más grandes, las cuales pueden permitirse comprar los mejores términos de búsqueda. Además, los consumidores siguen sintiendo el efecto inflacionario y buscan maneras de gastar de forma más inteligente y encontrar las mejores ofertas. Por eso, PayPal presenta CashPass, para dar a los clientes acceso a cientos de excitantes y personalizadas ofertas y recompensas de marcas top en Estados Unidos. Un usuario simplemente necesitará dar clic en la oferta, comprar en la tienda y pagar con PayPal. CashPass usa IA para organizar ofertas personalizadas para los clientes, basadas en los comportamientos de compra, y los clientes descubrirán regularmente ofertas de recompensas, dándoles más razones para visitar la app.

Empezando en marzo, PayPal está planeando lanzar CashPass con un sorprendente conjunto de socios, para que los consumidores puedan tener acceso a las ofertas en Estados Unidos de comercios como Best Buy, eBay, McDonald’s, Priceline, Ticketmaster, Uber, and Walmart.

En Estados Unidos, los usuarios de PayPal CashPass van a ser capaces de acumular otras recompensas PayPal, como reembolsos de PayPal Cashback Marcercard. De igual forma, podrán poner dinero de vuelta en las cuentas de ahorro de PayPal (PayPal Savings) y ahorrar aún más.

Presentando la siguiente generación de Venmo Business Profiles

Venmo introdujo Venmo Business Profiles en 2021 para proveer una manera asequible y fácil en la que los negocios pudieran aceptar pagos y crecer sus negocios. Esto ha crecido a una comunidad de más de 90 millones de cuentas activas. Los pequeños negocios dependen de la recomendación de boca en boca, las redes sociales y las reseñas en otros sitios como recomendaciones. Puede ser difícil destacar en las redes sociales, y tan solo una mala reseña puede dañar al negocio. Venmo está solucionado estas situaciones en Estados Unidos, con las mejoras a Venmo Business Profiles, para ayudar a que los pequeños negocios sean descubiertos como nunca antes. La siguiente evolución de los perfiles de negocio será añadir botones de suscripciones, clasificaciones de perfiles, y la habilidad de ofrecer promociones a los consumidores, generando para los negocios nuevas y poderosas formas de dirigir el tráfico, generar ventas y crecer su negocio de manera más significativa a través de una mayor visibilidad en la app de Venmo.

Para los consumidores en Estados Unidos, podrán descubrir las empresas mejor clasificadas respaldadas por su red y disfrutar de recompensas al apoyar a los negocios locales en su comunidad. Ningún otro servicio de pago móvil está tan activo en redes, ni es tan útil y personal como Venmo. Esto da como resultado toda una revolución al proveer ofertas en tiempo real a un nivel hiperlocal para las pequeñas empresas. Los mismos controles de privacidad de PayPal, también estarán disponibles para Venmo.

Todas estas nuevas experiencias empezarán a desplegarse únicamente en Estados Unidos a lo largo de 2024.

