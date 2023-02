Perseverance iniciará su tercer año en Marte

Por staff

20/02/2023

El rover Perseverance de la NASA celebrará su segundo aniversario en la superficie de Marte el sábado 18 de febrero. Desde que llegara al cráter Jezero en 2021, este vehículo explorador de seis ruedas propulsado con energía nuclear ha estado examinando características geológicas y recolectando muestras del planeta rojo que son fundamentales para el primer paso de la campaña de retorno de las muestras de Marte que llevan a cabo la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). Los científicos desean estudiar muestras marcianas con potentes equipos de laboratorio en la Tierra para buscar señales de vida microbiana antigua y comprender mejor los procesos que han dado forma a la superficie de Marte.

“Los aniversarios son un tiempo de reflexión y celebración, y el equipo de personas que trabaja con Perseverance ha estado haciendo mucho de ambas cosas”, dijo el científico del proyecto Perseverance Ken Farley, del Instituto de Tecnología de California (Caltech) en Pasadena. “Perseverance ha inspeccionado y realizado la recopilación de datos sobre cientos de características geológicas intrigantes, ha recopilado 15 núcleos de roca y ha creado el primer depósito de muestras en otro mundo. Con el inicio de la próxima campaña científica, conocida como ‘Upper Fan’ (‘cabecera del abanico aluvial’), el 15 de febrero, esperamos aumentar esa cuenta muy pronto”.

Además de los núcleos de roca, Perseverance también ha recolectado dos muestras de regolito y una muestra atmosférica, y ha sellado tres tubos testigo.

Los números juegan un papel importante en la vida de la misión de un vehículo explorador en Marte, no solo porque el equipo está formado por una cantidad impresionante de científicos (a quienes generalmente no les importan los números) e ingenieros (a quienes les encantan), sino porque las estadísticas brindan la mejor y más eficiente visión de las tendencias y el rendimiento de los vehículos.

Por ejemplo, la misión puede decir no solo que el rover ha conducido 14,97 kilómetros (9,3 millas), sino también que hasta el 14 de febrero, su rueda delantera izquierda ha dado 9.423 revoluciones, o vueltas sobre su eje. El personal de la misión puede saber no solo que la demostración de la tecnología del Experimento de utilización de recursos in situ para extracción de oxígeno (MOXIE, por sus siglas en inglés) ha producido 92,11 gramos (3,25 onzas) de oxígeno, sino también que la Herramienta de eliminación de polvo a gas (gDRT, por sus siglas en inglés), el pequeño dispositivo de soplar gas instalado en el brazo robótico, ha soplado 62 veces para eliminar el polvo residual y las partículas producidas por las actividades de abrasión de rocas.

“Trabajamos con muchos números”, dijo el subdirector del proyecto Perseverance, Steve Lee, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA en el sur de California. “Los recopilamos, los evaluamos, los comparamos y, más veces de las que queremos admitir, aburrimos a nuestros seres queridos con ellos durante las cenas familiares”.

Habiendo dicho eso, estas son algunas de las estadísticas más actualizadas con respecto a los primeros dos años terrestres de las operaciones de Perseverance en la superficie de Jezero. Algunas estadísticas pueden parecer oscuras para las personas ajenas a la misión; otras son más inmediatas, pero todas subrayan lo productiva que ha sido la misión.

Estadísticas científicas de Perseverance

El rover transporta siete instrumentos científicos, y todos han estado ocupados.

Imágenes láser obtenidas con el instrumento científico SuperCam: 230.554

Sondeos realizados por el radar de penetración de suelos llamado Generador de imágenes de radar para el experimento del subsuelo de Marte (RIMFAX) que estudia las capas de rocas subterráneas: 676.828

Grabaciones de audio marciano registradas por el micrófono de SuperCam: 662

Horas de condiciones meteorológicas de Marte registradas por el instrumento Analizador de la dinámica ambiental de Marte (MEDA): 15.769,1 horas

Horas de funcionamiento del filamento de rayos X del Instrumento planetario para la litoquímica de rayos X (PIXL): 298,2 horas

Imágenes láser obtenidas con el instrumento Análisis de entornos habitables con Raman y luminiscencia para productos orgánicos y químicos (SHERLOC): 4.337.010

Observaciones de espectroscopia con SHERLOC: 33



Movilidad de Perseverance y estadísticas operativas:

Junto con el enorme brazo robótico con taladro de perforación, el rover tiene un pequeño brazo para el manejo de muestras dentro de su panza.

Veces que el brazo robótico principal del rover ha sido sacado y guardado: 64

Veces que el taladro de ese brazo ha tocado Marte: 39

Veces que se han cambiado las brocas: 48

Abrasiones realizadas con el taladro: 17

Distancia que ha recorrido hacia arriba y hacia abajo la sección en Z del brazo de manejo de muestras del rover: 206,1 metros (676,1 pies)



​Datos estadísticos de las cámaras de Perseverance

Perseverance contiene siete cámaras científicas y nueve cámaras de ingeniería. Juntas, esas cámaras han tomado más de 166.000 imágenes. Este es el conteo de imágenes para varias de las cámaras:

Mastcam-Z: 86.66

Cámaras de navegación: 21.571

Cámaras delanteras para evitar obstáculos: 3.909

Cámaras traseras para evitar obstáculos: 474

Cámara del sistema de muestras y almacenamiento: 1.321

Cámara de imágenes remotas microscópicas de SuperCam: 2.825

Sensor topográfico gran angular para operaciones e ingeniería de SHERLOC (SHERLOC WATSON): 5.754

Generador contextual de imágenes de SHERLOC: 2.260

SkyCam de MEDA: 1.831

Cámara de microcontexto de PIXL: 1.012

Cámaras de entrada, descenso y aterrizaje: 33.279



Se puede ver la etapa de descenso que sostiene al rover Perseverance de la NASA cayendo a través de la atmósfera marciana en esta imagen tomada el 18 de febrero de 2021 con la cámara HiRISE a bordo del Orbitador de Reconocimiento de Marte. Una elipse indica el lugar de aterrizaje de Perseverance.

Crédito: NASA/Caltech/Universidad de Arizona

“Detrás de cada número hay mucho pensamiento y esfuerzo por parte de un grupo muy talentoso de mujeres y hombres en el equipo de Perseverance”, dijo Art Thompson, gerente del proyecto Perseverance en JPL. “Hemos recorrido un largo camino juntos, y no puedo pensar en un mejor grupo con quien trabajar a medida que avanzamos aún más”.

De hecho, cuando Perseverance cumpla el segundo aniversario de su aterrizaje, Marte estará a 156 millones de kilómetros (97 millones de millas) de la Tierra. Se espera que el estado del tiempo en el cráter Jezero sea soleado con una temperatura máxima de alrededor de -14 grados Celsius (7 grados Fahrenheit). El rover tiene instrucciones de realizar investigación científica remota, generar oxígeno con MOXIE y tomar imágenes de un lugar en el cráter Jezero llamado “Jenkins Gap”. Y se espera que las personas en el equipo de la misión se tomen al menos un momento para recordar dónde estaban y cómo se sintieron hace dos años, cuando Perseverance aterrizó en Marte.

Más acerca de la misión

Un objetivo clave para la misión de Perseverance en Marte es la astrobiología, que incluye el almacenamiento de muestras que podrían contener señales de vida microbiana antigua. El rover caracterizará la geología y el clima del planeta en el pasado, allanará el camino para la exploración humana del planeta rojo y será la primera misión en recolectar y almacenar rocas y regolito marciano.

Las siguientes misiones de la NASA, en cooperación con la ESA, enviarían naves espaciales a Marte para recoger estas muestras selladas de la superficie y traerlas a la Tierra para su análisis en profundidad.

La misión Mars 2020 Perseverance es parte del enfoque de exploración Moon to Mars (de la Luna a Marte) de la NASA, el cual incluye las misiones Artemis a la Luna que ayudarán a preparar a la humanidad para la exploración del planeta rojo.