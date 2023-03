Peso mexicano resiste tras decisión de Banxico

31/03/2023

Por: Analistas de OctaFX.

Durante la sesión, el peso mexicano se mantiene prácticamente plano, después de que el dólar estadounidense no lograra superar con fuerza las 18.00 unidades. Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base la tasa de referencia, la moneda mexicana registra una pérdida de apenas 0.11% frente a su precio de apertura. Al momento de escribir estas líneas, la divisa nacional cotiza en 18.09 unidades por dólar, frente a una apertura de 18.07. En tanto, en el mercado estadounidense permea el optimismo de que la Reserva Federal de Estados Unidos pondrá fin a su ciclo de endurecimiento monetario.

En el frente mexicano, Banxico actuó en línea con el consenso del mercado. La junta de gobierno aprobó un alza de 25 puntos base en la tasa de interés, dejando la TIIE en el 11.25%. En cuanto al futuro del peso mexicano, tras la decisión el mercado no contempla una reacción significativa del peso, ya que esta se habría descontado en su mayor parte. No obstante, el consenso de analistas aún contempla un debilitamiento gradual del MXN frente al USD en los próximos meses.

El sentimiento sigue siendo optimista en Estados Unidos, por lo que Wall Street cotiza en verde. El dólar, no obstante, se debilita hasta nuevos mínimos semanales, como muestra el índice del dólar estadounidense (DXY), aunque los alcistas del dólar en su cotización frente al peso se mantienen atentos al desarrollo del mercado.

Los datos económicos de Estados Unidos mantienen presionada a la moneda norteamericana. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 25 de marzo aumentaron en 198 mil, por encima de las 196 mil previstas, según informó el Departamento de Trabajo. Mientras tanto, el Departamento de Comercio. dio a conocer la lectura final del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2022, que cayó ligeramente por debajo de la estimación del 2.7%, situándose en el 2.6%.

El aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. es más que bienvenido por la Reserva Federal en su lucha por frenar la elevada inflación. Si el mercado laboral mantiene esa tendencia, eso ayudará a bajar la inflación. Sin embargo, es prematuro cantar victoria, ya que el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal se conocerá el viernes. Se estima que el Gasto en Consumo Personal Básico se sitúe en el 4.7% a tasa anual.