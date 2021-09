Phoenix Software lanza JES3plus® V1R1, primera actualización de tecnología JES3 en seis años

Por staff

30/09/2021

Phoenix Software lanzó actualizaciones a su línea de productos en septiembre de 2021

EL SEGUNDO, California, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc., anunció hoy la disponibilidad general de JES3plus V1R1, un trabajo derivado basado en el z/OS® JES3 de IBM. Esta versión íntegra mejoras al rendimiento de SPOOL I/O disponibles para los clientes de JES3plusa través de entrega continua a principios de este año. Este es el primer lanzamiento de la tecnología JES3 que contiene mejoras desde principios de 2015 y coincide con z/OS 2.5, la última versión de z/OS que incluye JES3. Las organizaciones que buscan permanecer en esta tecnología que migran a JES3 plus ahora pueden aprovechar los beneficios de un producto mejorado con un plan de acción para desarrollo futuro.

JES3plusV1R1

JES3plus V1R1 es compatible con dos nuevas técnicas de programación de canales para mejorar el rendimiento:

ACKD – programas de canal con un prefijo acortado que puede procesar una pista completa en lugar de un registro a la vez. Esta mejora aprovecha el apoyo de MIDAW.

zHPF: programas de canal que utilizan la instalación de extensiones de canal de fibra z/arquitectura (FCX) para transferir todo el programa de canal al dispositivo para su procesamiento en lugar de transferir las CCW a medida que se encuentran.

El Consejo Asesor de Clientes de JES3plus de Phoenix Software ayuda activamente a la priorización del plan de acción de mejoras del producto, por lo que los clientes deben esperar ver mejoras adicionales entregadas en 2022 por medio de entrega continua.

“Supimos desde el inicio que la optimización de JES3Plus para utilizar las últimas técnicas de I/O sería una prioridad”, dijo Ed Jaffe, director de tecnología de Phoenix Software International. “La espera de un reinicio global de JES3 de misión crítica puede parecer una eternidad y eso crea mucha ansiedad todo el tiempo. zHPF reduce esa espera en más del 80% en nuestro entorno y nuestros clientes obtuvieron beneficios similares. Gran parte del crédito por el lanzamiento perfecto de esta nueva versión optimizada de JES3Pluscorresponde a nuestros socios de ISV y participantes de la prueba temprana cuya participación entusiasta y paciencia increíble contribuyeron en gran medida a este lanzamiento de gran éxito”.

(E)JES V6R1

(E)JES V6R1, el último lanzamiento de la herramienta de administración JESplex moderna de Phoenix Software, incluye mejoras para la administración de subsistemas MVS, comprender la utilización de memoria de espacio de direcciones y buscar concatenaciones importantes del sistema.

Lanzamientos de productos de Phoenix Software: Septiembre de 2021

Phoenix Software actualizó su línea de productos este mes. Las descargas de productos están disponibles para los clientes a través del portal de soporte internacional de Phoenix Software. Visite https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads . Los nuevos lanzamientos de productos incluyen:

(E)JES ® V6R1

V6R1 CONDOR ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 CYGNET ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Entrypoint ® 16.2

16.2 FALCON ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Falcon64 ® 11.1

11.1 ImagEntry ® 4.73

4.73 JES3 plus V1R1

V1R1 Key/101 ® 9.1

9.1 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.3

/PHX-Guest 7.3 PHX-KeyPlus ® 5.3

5.3 PHX-ODE ® 7.3

7.3 Viking Data Entry (VDE) ® 4.73

Acerca de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) es una empresa desarrolladora de software de sistemas que ofrece aplicaciones de software avanzadas para empresas en todo el mundo. La empresa ofrece una amplia variedad de soluciones para desafíos empresariales modernos.

Contaco de Prensa:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

