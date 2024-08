Phong Le estará presente en MicroStrategy World Buenos Aires

Por staff

15/08/2024

(Argentina) MicroStrategy, líder tecnológico global y mayor tenedor de bitcoin, se enorgullece en presentar “MicroStrategy World Buenos Aires Edition”, el evento más esperado del año para el sector tecnológico, financiero y empresarial de Latinoamérica. La cita es el 28 de agosto en el Golden Center Buenos Aires, de 8:30 AM a 4:30 PM.

Phong Le, Presidente y CEO de MicroStrategy, será el protagonista del evento con su keynote “Let the Data Lifeblood Flow & Bitcoin for Corporations and Government”. En su presentación, Le ofrecerá una visión innovadora sobre el futuro de la analítica de datos y la inteligencia artificial, además de profundizar en las últimas novedades sobre bitcoin, destacando el impacto transformador que estos avances tendrán en la región.

MicroStrategy World Buenos Aires Edition 2024 se convertirá en el epicentro de la innovación tecnológica del año, reuniendo a profesionales, expertos y líderes del sector. El evento promete ser un punto de inflexión en la analítica y la inteligencia artificial en Latinoamérica, con una agenda repleta de presentaciones sobre las últimas innovaciones en AI + BI, tecnología en la nube y la revolucionaria herramienta Auto Bot.

Puntos Clave del Evento:

● Innovaciones en Datos e Inteligencia Artificial: los asistentes podrán explorar las últimas tendencias en análisis de datos, tecnología en la nube y todo el poder del Gen IA, así como establecer conexiones valiosas con líderes del sector.

● Presentación de Auto Bot: una solución innovadora de IA, que proporciona información más profunda en segundos en lenguaje natural, permitiendo la democratización del uso de la analítica de datos.

● Adopción de Bitcoin: estrategia de Bitcoin para empresas y gobierno, mostrando como ejemplo los resultados de MicroStrategy como empresa que atesora sus activos en Bitcoin.

● Casos de Éxito Regionales: clientes de MicroStrategy como ICBC, Telefónica Argentina, Banco Hipotecario y Grupo GDN compartirán sus historias de éxito y cómo las soluciones de MicroStrategy han impulsado su crecimiento y competitividad.

● Charla de Santiago Bilinkis: el reconocido emprendedor y tecnólogo argentino Santiago Bilinkis presentará “Llegó la IA: ¿Y Ahora Qué Hacemos?”, una charla que explorará cómo la inteligencia artificial puede transformar habilidades y alcanzar metas.

Luis Lombardi, Vicepresidente de LATAM, comentó: “MicroStrategy World Buenos Aires representa una oportunidad única para experimentar el futuro del AI + BI y Bitcoin en América Latina. Este evento está diseñado para conectar a los participantes con expertos del sector y explorar las infinitas posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial y el business intelligence. Será una experiencia transformadora, demostrando cómo estas tecnologías están revolucionando industrias y creando nuevas oportunidades de negocio.”

El evento será híbrido, presencial en Buenos Aires y se transmitirá en vivo para toda Latinoamérica a través de streaming.

Ver más: eToro: Los datos macro podrían impulsar los precios o provocar un estancamiento del repunte

Ver más: Bitget Wallet se convierte en la mayor cartera integrada en el ecosistema TON

Ver más: Hub de innovación cripto llegó a Buenos Aires