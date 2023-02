Phylox® de Amlan® International galardonada con el premio “Lo mejor de lo mejor” en producción en vivo en la Exposición de Nuevos Productos en IPPE 2023

07/02/2023

El premio “Lo mejor de lo mejor” (“Best of the Best”) en producción en vivo fue entregado en la reciente Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) reconociendo a los expositores destacados por el desarrollo de tecnologías innovadoras en productos, servicios o técnicas operativas que impulsan la industria.

Phylox “Lo mejor de lo mejor” (Best of the Best)

Phylox galardonada “Lo mejor de lo mejor” en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2023

Phylox ® es una solución natural no farmacéutica contra la coccidiosis, y respaldada por investigaciones. El producto optimiza la salud intestinal y es una alternativa viable de crianza NAE (Nunca con Antibióticos) para los productores de proteína animal que buscan satisfacer las crecientes demandas del consumidor.

CHICAGO, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Amlan®International, la unidad de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America y líder mundial en aditivos alimentarios a base de minerales que optimizan la salud intestinal de aves de corral y ganado, se complace en anunciar que su producto innovador Phylox® (disponible en mercados internacionales selectos) recibió el premio “Lo mejor de lo mejor” en producción en vivo en la Exposición de Nuevos Productos IPPE 2023. El galardón, otorgado en la reciente Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE), reconoció a Amlan por su lanzamiento de Phylox, una solución natural no farmacéutica contra la coccidiosis, para programas de producción en vivo, incluyendo los productores que necesitan satisfacer la demanda de producción sin antibióticos (NAE).

“Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados como uno de los tres expositores destacados que desarrollaron un producto innovador el año pasado, y que ya está ayudando a los productores en nuestros mercados en expansión”, dijo el Dr. Wade Robey, vicepresidente de agricultura de Oil-Dri y presidente de Amlan International. Phylox es una alternativa natural comprobada a los fármacos anticoccidiales que mejora la conversión alimenticia y el aumento de peso, y reduce la mortalidad y la morbilidad para impulsar las ganancias de forma natural. Amlan agradece la oportunidad de compartir nuestro video del modo de acción del nuevo producto con la audiencia global de IPPE, y nos sentimos honrados de participar junto a otros innovadores de la industria. Estamos muy contentos de ser parte de una IPPE de gran éxito y agradecemos a los organizadores de la exposición por reconocer el valor que nuestro innovador aditivo natural para alimentación animal ofrece a la industria avícola”.

Phylox tiene varios modos de acción y puede ayudar a prevenir brotes de enfermedades cuando se administra solo o en combinación con vacunas anticoccidiales. La coccidiosis es una de las enfermedades más significativas que afectan a la producción avícola, y representa un costo de miles de millones de dólares para la industria mundial cada año. Tradicionalmente, los ionóforos o los productos químicos sintéticos se usaban para controlar la coccidiosis; sin embargo, las regulaciones gubernamentales y las preocupaciones del consumidor sobre productos químicos sintéticos a menudo dictan un enfoque más natural. Phylox es una mezcla bioactiva de fitoquímicos antiprotozoarios naturales que utiliza varios métodos para atacar especies de Eimeria y disminuye los efectos negativos en la producción y en la salud a causa de la coccidiosis.

“En múltiples estudios, incluyendo pollos de engorde criados en corrales de piso, las aves desafiadas con Eimeria alimentadas con Phylox tuvieron un rendimiento equivalente o mejor en comparación con los pollos de engorde que recibieron anticoccidiales estándar de la industria, incluyendo vacunas e ionóforos estándar o soluciones químicas”, dijo el Dr. Aldo Rossi, vicepresidente de innovación y servicio técnico. “Las investigaciones demuestran que Phylox se puede administrar en el alimento conjuntamente con vacunas anticoccidiales, lo que minimiza el impacto de la reacción de la misma mientras permite el desarrollo de la inmunidad. Este premio reconoce que Phylox ofrece una alternativa natural a este desafío complejo, y que tendrá un efecto positivo sobre la producción avícola, e incrementando el retorno sobre la inversión de los productores en los próximos años”.

Amlan fue uno de los 36 expositores destacados aceptados en la exhibición de nuevos productos distinguiéndose por el desarrollo de una tecnología innovadora en productos, servicios o técnicas operativas que impulsaran la industria. Los premios “Lo mejor de lo mejor” fueron seleccionados como las mejores entradas para cada categoría por un panel de pares, incluyendo investigadores, medios y otras partes interesadas de la industria.

“Estamos realmente entusiasmados de anunciar los ganadores del premio “Lo mejor de lo mejor” en la Exposición de Nuevos Productos de IPPE. “Felicitaciones a los tres expositores por sus tecnologías innovadoras”, dijeron los organizadores de la exposición IPPE.

Para más información acerca de Phylox visite, https://amlan.com/product/phylox/ .

Para ver el video de Phylox enviado para consideración del premio “Lo mejor de lo mejor” en producción en vivo, visite https://www.youtube.com/watch?v=c3JwnAuDdSg .

Para encontrar su representante local de Phylox visite, https://amlan.com/find-your-rep/ .

Para más información acerca de Amlan International visite, www.amlan.com .

Información de la Empresa

Amlan es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un líder mundial en la fabricación y comercialización de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha sus más de 80 años de experiencia en ciencias minerales para extraer y procesar selectivamente sus minerales únicos para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America operando como “Amlan International”, cotiza su capital accionario públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para alimentación animal en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país; las reclamaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales.

