Pixel Watch 3 alerta cuando corre riesgo tu vida

Por staff

14/08/2024

(EEUU) Para llevar la experiencia Pixel a tu muñeca, ahora llegan dos diferentes Pixel Watch 3, uno de 41 mm y uno más grande de 45 mm. Mantienen el diseño icónico con su corona háptica y una estructura redonda que ahora tiene bordes más reducidos para dedicar más espacio a las pantallas.

La pantalla puede permanecer siempre encendida para mostrar información sin gastar mucha batería: 24 horas de batería con la pantalla siempre encendida o hasta 36 horas con el modo de ahorro de batería.

Los Watch 3 te ayudarán a planear, ejecutar y medir el progreso de las carrera, incluyendo calentamientos, enfriamiento, ritmo de carrera objetivo, recomendará una carga cardíaca para balancear tu ejercicio y evitar lesiones.

Fitbit también sigue tus métricas durante día y noche: variaciones de ritmo cardíaco, respiración, oxigenación en la sangre y tu descanso.

Una función que no tiene el Apple Watch Ultra

La introducción de esta función puede salvar tu vida. Se trata de la detección de pérdida de pulso, donde el reloj inteligente detectará esta situación al momento para actuar en consecuencia llamando a los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Lo que detecta el Pixel Watch 3 es una pérdida de pulso de golpe, que se produce cuando el corazón deja de latir.

Para ello, el Pixel Watch combina señales de los sensores del Pixel Watch 3, inteligencia artificial y algoritmos de procesamiento de señales capaces de diferenciar entre quitarte el reloj y que el usuario pierda de golpe el pulso, por ejemplo por un ataque cardíaco.

Cuando el reloj detecta que no hay pulso, activa sus sensores infrarrojos para detectar otros signos adicionales, y el sensor de movimiento se activará para ver si el usuario está activo. En el caso de que el algoritmo de IA del Pixel Watch 3 detecte que hay una pérdida real de pulso, enviará una notificación al reloj. Si no respondes, comenzará una alerta con alarma progresiva. ¿Sigue el usuario sin responder a esta alarma regresiva? Directamente el pixel Watch 3 contactará con los servicios de emergencia compartiendo un mensaje automático que indica que no se detecta pulso junto con tu ubicación.

