Platzi se convertirá en la primera EdTech en lanzar un satélite

Por staff

01/05/2022

La exploración espacial ha dejado de ser una idea lejana para Latinoamérica, cada vez más Latinos rompen esquemas y persiguen carreras de investigación espacial, liderando programas en la NASA. Ahora Platzi, en colaboración con la empresa española FOSSA Systems, se suma a la conquista latina del espacio, al anunciar la firma del contrato con el que se convertirá en la primera EdTech en la historia en lanzar un satélite al espacio en marzo del 2023.

El lanzamiento de este satélite es el inicio de un programa de varias etapas con el que Platzi, la plataforma de educación profesional enfocada en tecnología más grande en español, planea preparar a sus estudiantes para que se adentren en la exploración espacial y logren comunicarse con un satélite en el espacio. Con esto, la EdTech explorará con su comunidad las fronteras del espacio y de la conectividad IoT, muestra de cómo se ha ido democratizando con los últimos avances tecnológicos.

A finales de este año Platzi tendrá lista una serie de cursos relacionados con el espacio, con IoT (Internet of Things) y comunicación de radio con el satélite. La construcción y pruebas del satélite se llevarán a cabo durante el verano y otoño de este año para que, finalmente, el satélite sea puesto en órbita en marzo de 2023 y los alumnos puedan comenzar a explorar las alternativas de comunicación que brinda, y adelantarse así a la tendencia de comunicación satelital que tomará fuerza en próximos años.



Para las y los estudiantes de Latinoamérica y España, este suceso representa la oportunidad de poner en práctica su aprendizaje en el mundo de las telecomunicaciones, hardware, Internet de las cosas (IoT), y protocolos de comunicación IoT como “LoRa”.



“Al lanzar el satélite, hacemos el reto un poco más interesante, y ayudamos a abrir la imaginación de nuestros estudiantes y a mirar hacia arriba, más allá de la atmósfera. Con esto demostramos que la exploración espacial es cada día más accesible”, asegura Sebastián Delmont, dean of Computing and Technology de Platzi.



El satélite será lanzado a una órbita LEO (low earth orbit) de unos 500 kilómetros de altura, clasificada como una órbita “polar”, independiente de la rotación de la tierra. El satélite da 15 vueltas al planeta al día. Esto le permite pasar por un mismo punto cada 10 horas aproximadamente, lo que lo hace ideal para tomar observaciones o proveer conectividad IoT, aunque sea ocasional, a todo el planeta.

Cabe destacar que se espera que el satélite funcione hasta por dos años, después de este periodo la órbita empezará a decaer y al entrar a la atmósfera, el satélite se desintegrará.



“En años recientes, el progreso de miniaturización de tecnologías, por un lado, y la reducción de costos de lanzamiento por el otro, ha hecho que la posibilidad de poner un satélite en órbita deje de ser dominio solo de gobiernos o grandes empresas. Esto va a ir abriendo la puerta del espacio a más proyectos de emprendimiento y queremos asegurarnos que nuestra comunidad esté preparada para estas oportunidades”, señaló Ingrid Zuñiga, Head of Comms & PR en Platzi.



Platzi reconoce que la hazaña de llegar al espacio necesita de la colaboración de otros grandes aliados que compartan la ambición, la pasión, e incluso la locura; es por esto que este lanzamiento sucederá de la mano de FOSSA Systems, una empresa española de investigación y desarrollo espacial fundada por Julián Fernández, un joven andaluz que desde los 15 años se interesó por la exploración espacial, y doce meses más tarde logró poner el primer picosatélite español en órbita. En la actualidad, FOSSA Systems está desplegando una constelación de picosatélites para ofrecer, de forma global, comunicaciones de IoT de bajo costo. En enero de 2022 lanzaron sus seis primeros picosatélites y afirman tener la constelación completamente operativa a finales de 2023.

“Democratizar el acceso al espacio y a las comunicaciones IoT es nuestra razón de ser. Es por eso que en FOSSA estamos encantados de poder formar parte de proyectos como el de Platzi, acercando nuestra tecnología y servicios a profesores y estudiantes. Entidades con ideas innovadoras y con ganas de cambiar la manera de hacer las cosas, como Platzi, son las que consiguen revolucionar el futuro y junto a ellos podremos acercar el NewSpace a las nuevas generaciones”, afirma Julián Fernández, CEO y Co-Fundador de FOSSA Systems.

El anuncio oficial fue transmitido en vivo este jueves 28 de marzo en Platzi Live, donde se compartieron detalles del proceso, desde la fabricación del satélite, la preparación para el lanzamiento, el despegue y puesta en órbita, hasta detalles de la activación y operación por la comunidad. Los estudiantes podrán seguir todas las novedades del proyecto que será documentado a través de los canales de comunicación oficiales de Platzi.