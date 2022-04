PlayStation anuncia un nuevo servicio de suscripción que ofrece más opciones a los usuarios

Por staff

04/04/2022

A partir del mes de junio, PlayStation anuncia un nuevo servicio de suscripción que ofrece más opciones a los usuarios en tres niveles de membresía a nivel mundial con el objetivo de ofrecer contenido seleccionado de alta calidad con una colección variada de juegos.

PlayStation Plus Essential ofrece los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus, entre ellos: dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador online. Su valor será de 6.99 dólares mensuales, 16.99 trimestrales o 39.99 anuales

PlayStation Plus Extra ofrece todos los beneficios del nivel Essential y agrega un catálogo de hasta 400 de los juegos más divertidos de PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios y socios externos. Los juegos del nivel Extra se pueden descargar para jugar. Su valor será de 10.49 dólares mensuales, 27.99 trimestrales o 66.99 anuales.

PlayStation Plus Premium ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra, agrega hasta 340 juegos adicionales incluyendo juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube, un catálogo de juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP, además brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC. En este nivel, también se ofrecerán versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos.

En el caso de los mercados sin servicios de transmisión en la nube, se ofrecerá PlayStation Plus Deluxe a un precio más bajo en comparación con Premium, e incluye un catálogo de queridos juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra. Los precios locales variarán según el mercado. Su valor estimado será 11.99 dólares mensuales, 31.99 o 76.99 anuales.

Los nuevos niveles Extra y Premium representan una gran evolución para PlayStation Plus. Estos niveles garantizan que los cientos de juegos incluyan el contenido de la mejor calidad. El lanzamiento incluye títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Luego del lanzamiento del servicio, PlayStation Now pasará a la nueva oferta de PlayStation Plus y ya no estará disponible como servicio independiente. Los usuarios de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

Dado que se trata de un gran lanzamiento masivo, se implementará la nueva oferta de PlayStation Plus con un enfoque regional por fases. Durante el transcurso de junio será un lanzamiento inicial en varios mercados de Asia, seguido de América del Norte, Europa y el resto de los países donde se ofrece PlayStation Plus. El objetivo principal es que la mayoría de los territorios de PlayStation Network cuenten con el nuevo servicio de suscripción de juegos para finales del primer semestre del 2022.

Los juegos de PlayStation Plus de abril

La empresa dio a conocer la selección de juegos disponibles en PlayStation Plus a partir del 5 de abril, una colección que contará con Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated y Slay the Spire.

Hood: Outlaws & Legends, un multijugador intenso, en donde distintas bandas se organizan para recuperar, robar o resguardar un tesoro. Cada personaje tiene sus habilidades únicas y mágicas.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated es un clásico juego de la plataforma. Con la compañía de Bob Esponja, Patricio, y Arenita se busca derrotar a Plankton y su intento por gobernar Fondo de Bikini. Este juego está disponible online, offline, y con modalidad de hasta dos jugadores.

Slay the Spire es un juego de aventura en donde se embarca hacia un viaje de creación de mazos, con una experiencia que incluye los juegos de cartas y el género roguelike. La idea es descubrir los distintos poderes de los mazos y superar a los enemigos.

Además, desde hoy se encuentran disponibles en la PlayStation Store las ofertas especiales de Pascua. Con descuentos de hasta un 75 por ciento, los usuarios podrán acceder a un precio especial de sus juegos favoritos de PS4 y PS5 hasta el próximo 13 de abril.