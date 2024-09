Pluxee completa la adquisición de Cobee

26/09/2024

Paris, 26 de septiembre, 2024 // Pluxee (el «Grupo»), actor global en el sector de las soluciones de beneficios y engagement para empleados anuncia hoy la finalización exitosa de la adquisición de Cobee, empresa digital e innovadora española especializada en beneficios para empleados. La firma del acuerdo de adquisición se anunció el pasado 12 de junio de 2024 y desde entonces ha obtenido la aprobación necesaria por parte de las autoridades reguladoras españolas.

Con esta adquisición, Pluxee logra el primer hito de su estrategia de M&A, reforzando su posición en España en un mercado en crecimiento y con baja penetración. La combinación de los respectivos talentos, recursos y tecnología de Pluxee y Cobee creará una solución completa, competitiva y atractiva en España, Portugal, y México, ampliando la oferta de beneficios existente del Grupo y mejorando sus capacidades tecnológicas a escala global.

Cobee presta servicio a más de 1.500 clientes y más de 100.000 empleados con una amplia oferta multi-beneficio incluyendo más de 12 productos, como cheques de comida, formación, seguros de vida y seguros de salud, soluciones de bienestar físico y descuentos para empleados.

Esta transacción está íntegramente financiada con recursos financieros existentes, con impacto limitado en el apalancamiento. Como tal, se espera que la transacción sea neutra en términos de EBITDA recurrente y flujo de caja libre en el año fiscal 2025 y que incremente su margen de EBITDA recurrente y el beneficio neto del año fiscal 2026.

Sobre Pluxee

Pluxee es un actor global en el mercado de servicios de beneficios y engagement para empleados que opera en 31 países. Pluxee ayuda a las empresas a atraer, vincular y retener el talento gracias a una amplia gama de soluciones que abarcan comida y alimentación, bienestar, estilo de vida, recompensas y reconocimiento, y beneficios públicos. Gracias a una tecnología puntera y a más de 5.000 profesionales comprometidos, Pluxee actúa como socio de confianza dentro de un ecosistema B2B2C altamente interconectado formado por más de 500.000 clientes, 36 millones de consumidores y 1,7 millones de comercios. Desde hace más de 45 años, Pluxee está comprometida con la creación de un impacto positivo en las comunidades locales, el apoyo al bienestar en el trabajo de los empleados y la protección del planeta.

Para más información: www.pluxeegroup.com

Sobre Cobee

Cobee es una startup española que ayuda a las empresas a gestionar los beneficios y la compensación de sus empleados a través de una plataforma digital centralizada. Su potente herramienta SaaS reduce drásticamente la administración y el papeleo y mejora el employer branding de la empresa. A su vez, los empleados pueden acceder y disfrutar de todos los beneficios de la forma más flexible, en un único lugar y con una única tarjeta, lo que se traduce en unos ratios de uso y aceptación sin precedentes.

Desde su fundación en 2019 por Borja Aranguren, Ignacio Travesí y Daniel Olea, Cobee ha contado con el apoyo de reconocidos fondos de capital riesgo a través de varias rondas de financiación. Ha expandido su operación española a Portugal y México. En la actualidad, cuenta con más de 180 empleados y da servicio a más de 1.500 empresas clientes con más de 100.000 usuarios.

Para más información: www.cobee.io

Contactos

Medios

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analistas e inversores

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements. These forward-looking statements reflect the Group’s intentions, current beliefs, expectations and assumptions, including, without limitation, assumptions regarding the Group’s future business strategies and the environment in which the Group operates, and involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the Group’s control, which may cause the Group’s actual results, performance or achievements to be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements. These risks and uncertainties include those discussed in the prospectus dated January 10, 2024 which is available on the Company website (www.pluxeegroup.com) and the AFM website (www.afm.nl). Accordingly, readers of this press release are cautioned on relying on these forward-looking statements. These forward-looking statements are made as of the date of this press release and Pluxee Group expressly disclaims any obligation or undertaking to release any updates or revisions to any forward-looking statements included in this press release to reflect any change in expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based.

Disclaimer

This press release does not contain or constitute an offer of securities for sale or an invitation or inducement to invest in securities in France, the United States, or any other jurisdiction.

