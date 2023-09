¿Podemos abrazar la revolución de la IA y viajar hacia un futuro más brillante?

Por staff

08/09/2023

A raíz del lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, el mundo ha sido cautivado por las posibilidades ilimitadas de la inteligencia artificial (IA). Este notable crecimiento refleja el creciente interés y reconocimiento del potencial transformador de la IA. La encuesta patentada de Deutsche Bank, AI in Action, where is the smart money going?, reveló que el 41% de los estadounidenses estaban familiarizados con ChatGPT y un impresionante 60% informó o discutió su integración en sus lugares de trabajo, destacando la rápida adopción de la tecnología.

Los desarrollos recientes en el panorama de la IA han sido extraordinarios. La disponibilidad de ChatGPT en iPhone y la integración de Google de herramientas generativas de IA han impulsado aún más el impulso de la IA. Además, los acuerdos de capital de riesgo y las patentes relacionadas con la IA han experimentado un crecimiento constante desde 2012, con nuevas empresas, como Anthropic y Builder.ai, asegurando inversiones sustanciales.

Las historias de éxito de empresas como C3.ai y SoundHound, que experimentaron aumentos en el precio de las acciones después de adoptar la IA, ilustran los beneficios tangibles de esta tecnología de vanguardia. Aunque hubo una ligera caída en la inversión global de capital de riesgo en el primer trimestre de 1, la tendencia general indica que las inversiones en IA continúan aumentando, impulsando la innovación y generando un valor significativo para las empresas de diversos sectores.

