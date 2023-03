¿Por qué apostar por personal especializado?

Por staff

29/03/2023

La inversión en tecnología para las empresas ya no es un gasto opcional, pues ha quedado claro que ya es el producto y no una herramienta adicional. Pero esta no sirve de mucho si no existe dentro de las organizaciones el personal capacitado que pueda operar y administrar esta tecnología y sacarle el máximo provecho en pro de los negocios. Por eso, a medida que la tecnología y la transformación organizacional continúen evolucionando, entre las prioridades de cualquier emprendimiento, proyecto u organización, debe estar la especialización del personal de acuerdo a sus necesidades específicas.

El estudio “Future Jobs Report” realizado por el World Economic Forum, destaca que a nivel mundial existirán unos 149 millones de nuevos trabajos digitales para 2025, representando un crecimiento del más del doble en menos de dos años, comparado con los 90 millones de empleos esperados en el sector para este año. Asimismo, para finales del año pasado, los empleadores a nivel mundial buscaban aumentar su plantilla de TI y Tecnología en un 57%, lo que habla sobre la importancia que se le está dando a los perfiles con tintes tecnológicos, como los de los programadores .

“La demanda por perfiles especializados, en especial los del talento con habilidades en materia programación, continua a la alza en diversas industrias y esta tendencia a nivel global y local prevalecerá, ya que actualmente sigue existiendo una brecha importante entre las habilidades tecnológicas con las que cuentan los potenciales colaboradores y las habilidades especializadas que requieren las empresas en sus operaciones”, afirmó Emilio Beteta, director de desarrollo de Codifin.

Ver más: Llega a México la startup en salud mental con solución en la atención integral

Ejemplo de esto, es que un estudio de la firma PAE muestra que las empresas tienen como prioridad este año la retención del talento humano; seguido la atracción de talento y la innovación y digitalización de recursos humanos. Todos estos elementos a considerar están acompañados por el deseo y la necesidad de capacitar a las personas de una forma permanente y orgánica: porque el crecimiento de los colaboradores debe de ser conforme se desarrolle la empresa y/o la industria. Por lo que, las empresas que pongan como foco lo anterior serán las más efectivas en atraer, retener y crear a la nueva ola de talento que ingrese al mercado laboral.

Por ello, la empresa mexicana dedicada a crear semilleros de talento tecnológico especializado y programas de educación continua, ad hoc a las necesidades de negocios de diversos tamaños e industrias, recomienda a las empresas internalizar, desarrollar e impulsar el talento tanto de manera interna como externa para cerrar la brecha digital en México. De esta forma podrán generar mayores y mejores oportunidades para sus candidatos y generar un ganar -ganar para ambos en el contexto económico actual.

En ese sentido, recomienda más de 40 indicadores distintos para que las empresas puedan encontrar los perfiles correctos para ellos, sobre todo en el caso de los programadores, que requieren de habilidades técnicas muy específicas Por ello, las organizaciones tienen que convertirse en una oportunidad educativa para los colaboradores donde les brinden acceso a programas de educación continua y capacitación con casos de proyectos reales, que les permitan actualizarse conforme el mundo actual les demanda, al tiempo que reciben apoyo de mentores especializados.

“El camino hacia este tipo de capacitaciones cada vez será más importante, sobre todo ante la creciente demanda por mano de obra calificada y ante la subcontratación de expertos en otras regiones del mundo, que muchas veces se imponen a perfiles que bien podrían encontrarse en México. Y bajo ese contexto nació la empresa, con el fin de poder ayudar a las empresas en ese camino de transición, ya que ya que creemos fervientemente en un futuro tecnológico creado por mexicanos”, finalizó Emilio Beteta.

El lograr que el país sea una potencia en conocimiento tecnológico puede ser una realidad, siempre y cuando las prácticas adecuadas se pongan en marcha hacia un mejor futuro para las empresas del país.