¿Por que casi el 90% de los consumidores abandona su carrito en linea?

Por staff

04/09/2024

(México) La complejidad en la transacción es el enemigo absoluto del comercio electrónico; y este es el caso particular en México, según D24. La

reciente investigación de los expertos en soluciones de pagos revela que el 88.3% de losconsumidores mexicanos ha abandonado una compra porque el dispositivo en el que seenvía una contraseña de un solo uso (OTP) no está disponible o no está conectado.

El proveedor global de soluciones de pagos D24, anunció hoy una serie de funcionesdiseñadas para minimizar la fricción en los pagos y el posterior abandono de compras en línea.

La nueva API de cumplimiento PCI de D24 permitirá que la validación PCI DSSv4 se integre directamente en el proceso de pago del minorista, sin que los consumidores tengan que abrir varias ventanas o consultar otros dispositivos para completar su transacción. La API se puede integrar en el sitio web del minorista en minutos, lo que permite a cualquier vendedor en línea aprovechar las credenciales de cumplimiento de D24 para combatir el fraude, sin comprometer la experiencia del consumidor, independientemente si el minorista está certificado o no en PCI DSSv4.

Además, D24 facilita las transferencias SPEI® a los minoristas en México, una de las opciones de pago más populares entre los consumidores locales. En 2023, SPEI registró más de 3.894 millones de transacciones, un aumento del 38% con respecto al año anterior.

Hoy en día, seis de cada 10 personas en México utilizan el sistema para enviar o recibir pagos.

Los anuncios siguen a una investigación que confirma los principales factores que impulsan la deserción de pagos, abandonados en linea o incompleto, en México.

Según los hallazgos preliminares de la investigación de D24, entre los consumidores en línea activos en México, el 86.4% admite haber abandonado una compra en línea debido a la necesidad de completar una segunda pantalla, mientras que el 86.5% considera que la disponibilidad de una opción de pago preferida es ‘importante‘ o ‘fundamental’ para su elección de vendedor en línea. El 16.5% simplemente no completaría una compra si su opción de pago preferida no estuviera disponible.

El problema de la deserción de pagos es particularmente relevante para los minoristas transfronterizos. Según una investigación transfronteriza de Lexus Nexus, la mitad de los encuestados informan haber perdido el 2% o más de sus clientes debido a pagos internacionales fallidos o retrasados; la misma investigación calcula que un promedio global del 14% de los pagos transfronterizos no se completan e incurren en cargos por parte de un socio bancario.

“En América Latina, el costo promedio de los pagos transfronterizos fallidos o reparados es de $11.43 por transacción. Integrar el cumplimiento total de PCI-DSS en la pantalla existente del cliente en un proceso realmente fluido garantizará que ellos y sus minoristas disfruten de los beneficios de una mayor seguridad y una experiencia de usuario sin interrupciones”, señala Santiago Díaz, Director de Ventas de D24.

El anuncio de hoy se extiende a una serie de soluciones para disminuir la deserción en otros mercados de América Latina, incluida una solución KYC automatizada para transacciones PIX en Brasil. La nueva solución mejorada de PIX de D24 recopila automáticamente información KYC de quien realiza el pago, como nombre, detalles del documento, fecha de nacimiento y estado legal con cada transacción, sin requerir un

número de CPF.

“Gracias a nuestra nueva y única solución, los minoristas ahora pueden ofrecer la opción de pago más popular del país (hoy en día PIX representa el 43% de todos los pagos en Brasil), obtener una visión más profunda de los clientes y reducir al mismo tiempo la incidencia de

fraudes”.

Santiago explica que proporcionar una experiencia de pago que sea tanto familiar como simple para que el usuario la complete representa una ventaja competitiva distinta para los minoristas en línea.

“Esto es de lo que se tratan los anuncios de hoy: minimizar el potencial de ‘abandono del carrito’ es decir compras no completadas. Nuestra capacidad PCI integrada eliminará la complejidad de la segunda pantalla (sin comprometer la seguridad), mientras que SPEI ofrece una opción de pago con la que los consumidores en México están familiarizados y se sienten cómodos. Es la esencia de lo que llamamos ‘deep payments’; una combinación de tecnología, conocimiento local y relaciones construidas durante más de 15 años en el

negocio”, concluye el ejecutivo.

El proveedor global de soluciones de pagos D24 se suma con su participación al VTEX Connect LatAm de este año, a realizarse en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 2024.

