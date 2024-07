¿Por qué GenAI no es la solución magica?

Por staff

19/07/2024

Por Carlos Lizarralde, CEO de 7Puentes.

Actualmente, tendemos a estar profundamente fascinados y deslumbrados por las muchas formas en las que la inteligencia artificial generativa puede resolver problemas específicos en diferentes industrias y negocios. Sin embargo, aunque la IA se ha vuelto popular y está en boca de todos, es importante reconocer los casos de uso donde la inteligencia artificial generativa no es apropiada y puede ser resuelta con otros tipos de modelos. Si las organizaciones continúan invirtiendo sin comprender este problema, corren el riesgo de crear una “burbuja” y no cumplir con las expectativas comerciales.

La inteligencia artificial generativa es un fenómeno que ha explotado y creado una nueva ola de servicios tecnológicos, una innovación que está aquí para quedarse. Además, en medio de este torbellino de información sobre inteligencia artificial generativa, muchas empresas no suelen considerar los riesgos y problemas de invertir en proyectos que realmente no cumplen con sus soluciones o expectativas comerciales, solo para estar a la moda.

Después de todo, la inteligencia artificial generativa aún está en su infancia. Por lo tanto, las empresas deben pensar cuidadosamente sobre cómo aplicarla en sus organizaciones y cuáles podrían ser los resultados potenciales, teniendo en cuenta que sus resultados podrían ser falibles.

Por nuestra experiencia comprobada en 7Puentes, podemos afirmar que aún no hay evidencia de los resultados de GenAI en las empresas porque los proyectos recién están comenzando.

La metáfora común es la de un ingeniero de datos tratando de abrir una botella con un martillo en lugar de un abridor de botellas, como ilustra la portada de esta publicación. En este sentido, no todas las soluciones tecnológicas empresariales se prestan a la inteligencia artificial generativa, y es importante ser consciente de esta situación en la empresa.

¿Estamos dispuestos a aceptar que una IA responda preguntas de los clientes cuando es probable que se equivoque muchas veces? ¿Cuál es el riesgo para nuestra reputación si un cliente, o incluso un empleado, recibe información incorrecta?

El riesgo de que GenAI se convierta en una “burbuja tecnológica especulativa”

El hecho de que todos hablen de inteligencia artificial generativa puede ser algo positivo desde el punto de vista de explorar sus posibilidades y limitaciones. El problema es que, por un lado, muchas publicaciones confunden los conceptos de Machine Learning (ML), GenAI e IA y, por otro lado, muchos ejecutivos, deslumbrados por la dinámica de la inteligencia artificial generativa, quieren comprar ChatGPT pensando que se puede aplicar a cualquier caso de uso, cuando en realidad no siempre es la solución adecuada.

Lo que suele suceder entonces es que las organizaciones comienzan a elaborar un plan de inversión, a organizarse para ver qué estrategia de IA quieren desarrollar, con alrededor de diez proyectos, y muchos de esos proyectos basados en inteligencia artificial generativa no llegan a ninguna parte o no son funcionales para las necesidades estratégicas del negocio. El riesgo para las organizaciones es que todo esto se convierta en una burbuja tecnológica y de inversión, completamente especulativa y disfuncional con los objetivos comerciales.

Limitaciones de los datos: lo que GenAI no está entrenado para hacer

Considerando este escenario, es necesario arrojar luz sobre cómo funcionan la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje grande (LLM). Estos modelos LLM son una categoría de modelos básicos que se entrenan con cantidades inmensas de datos, lo que les permite comprender y generar lenguaje natural y otros tipos de contenido para realizar una amplia variedad de tareas. Sin embargo, una limitación importante – que a menudo no se tiene en cuenta – es que los modelos de lenguaje como ChatGPT están entrenados para generar texto coherente, pero no necesariamente veraz, por lo que sus respuestas no siempre están respaldadas por datos reales. De hecho, en la disciplina del procesamiento de lenguaje natural, las declaraciones o predicciones incorrectas se denominan comúnmente “alucinaciones”. Esto puede ser un problema serio para el rendimiento del proyecto, y puede añadir una ambigüedad considerable a los resultados.

En este punto, GenAI es una clase de algoritmos del mundo del aprendizaje automático que se ha entrenado principalmente con textos y fuentes de datos disponibles en Internet. Y en este sentido, GenAI sufre de los siguientes problemas con respecto a sus datos de entrenamiento:

– No está entrenado para hacer predicciones de series temporales.

– No está entrenado para detectar anomalías.

– No está entrenado para construir modelos de planificación logística.

Por qué un modelo tradicional de ML puede resolver ciertos problemas mejor

Es un hecho que, a veces, un modelo tradicional de aprendizaje automático adaptado a datos específicos es mejor que usar ChatGPT. Por ejemplo, si necesitamos hacer predicciones de series temporales, es mejor implementar un modelo de ML más específico. Si lo hacemos con GenAI, la precisión será menor. En este caso, necesitamos enfocarnos en analizar cómo se entrena el modelo y la precisión de las respuestas.

Sin embargo, encontramos que el aprendizaje automático tradicional no puede lograr una entrega de datos adecuada para muchos proyectos empresariales. Esto sucede porque:

– La barrera de entrada a nivel operativo es alta y compleja.

– Existe la necesidad de mejorar las habilidades en la organización, lo que está limitado por la escasez de talento (aunque la organización tenga un equipo de científicos e ingenieros de datos).

– Hay problemas con los datos, no hay organización del conjunto de datos o metadatos, o los datos no están etiquetados correctamente.

– Hay problemas claros de gestión del cambio cultural en la organización que socavan la necesidad de innovar en el aprendizaje automático.

Todo esto demuestra que armar un buen conjunto de datos de entrenamiento es largo, tedioso y lento. Y entrenar modelos correctamente lleva tiempo, recursos (materiales y humanos) y esfuerzo.

