¿Por qué la inversión inmobiliaria es una de las formas de inversión más fiables?

Por staff

08/09/2023

Cuando se dispone de una cantidad de capital para invertir, una de las preguntas que se realizan la mayoría de inversores es si el mercado inmobiliario sigue siendo rentable a día de hoy. La respuesta es sí, la inversión inmobiliaria ha sido y sigue siendo una de las inversiones más rentables, permitiendo disfrutar de pasividad en los ingresos, obtener grandes beneficios y, lo más importante, de una gran seguridad.

Uno de los más extendidos en todo el mundo, el mercado inmobiliario ha superado de forma exitosa todo tipo de obstáculos que se ha ido encontrando a lo largo de la historia, como crisis, modificaciones y pandemias, lo que hace que sea uno de los valores más seguros a la hora de invertir.

¿Por qué invertir en inmuebles?

El sector inmobiliario ha sido una estrategia de inversión consistente, estable y rentable a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que la inversión ha inmobiliario ha superado con creces a los mercados de acciones y bonos a largo plazo.

Una inversión totalmente segura, a continuación, te vamos a dar 5 razones por las que invertir en muebles es una buena opción:

1 – Seguridad

La inversión inmobiliaria ofrece una elevada seguridad a largo plazo, pudiendo mantener los bienes inmuebles en los que has invertido durante varios años, esperando a que se revaloricen. Mientras tanto, puedes obtener ingresos mensuales poniendo en alquiler la propiedad en la que has invertido, recibiendo ingresos de forma pasiva para los que no tendrás que esforzarte diariamente.

2 – Protección contra la inflación

Invertir en inmuebles es una excelente medida para protegerte frente a la inflación, y es que, al mismo tiempo que aumentan los precios de los bienes y de los servicios, también lo hace el valor de las viviendas y los alquileres, lo que sin duda es una gran tranquilidad a la hora de invertir en una propiedad inmobiliaria.

3 – Bajo riesgo

Otro de los grandes beneficios del sector inmobiliario es que, a diferencia de otros mercados como el de la bolsa, invertir en inmuebles tiene un riesgo muy bajo, puesto que no es necesario tener grandes conocimientos. Además, tampoco implica una rápida variación en los precios de las inversiones.

4 – Rentabilidad

Por supuesto, también hay que destacar la gran rentabilidad que ofrece la inversión inmobiliaria, y es que si los inmuebles en los que has invertido se revalorizan, podrás obtener importantes beneficios si los vendes. Esto te permitirá hacer crecer tus riquezas, que al fin y al cabo, es el principal objetivo de invertir.

5 – Versatilidad

La inversión inmobiliaria ofrece una gran versatilidad, teniendo multitud de propiedades con diferentes características y precios para invertir en función del capital que tengas disponible y los objetivos que estés buscando, adaptándose a todo tipo de perfiles inversores.

Las nuevas tecnologías están democratizando el acceso a las inversiones inmobiliarias

Las nuevas tecnologías están transformando el mundo en el que vivimos y han revolucionado todas las industrias y sectores, incluido el inmobiliario. Esto ha provocado que a día de hoy invertir en el sector inmobiliario sea mucho más sencillo y accesible, y esto se debe principalmente a los múltiples avances que nos ha dejado la tecnología.

Una de las últimas novedades que nos ha dejado el sector son las plataformas de crowdfunding inmobiliario, las cuales han cambiado por completo el paradigma de las inversiones inmobiliarias, permitiendo a muchos pequeños inversores invertir en un mercado en el que hasta ahora no podían acceder al no tener los recursos económicos suficientes.

Este es el caso de Bricksave, una de las primeras empresas de crowdfunding inmobiliario (fundada en 2016), que permite que cualquier inversor pueda invertir en una propiedad inmobiliaria de cualquier parte del mundo, aportando una pequeña cantidad. Se puede invertir a partir de tan solo 1.000 dólares, pudiendo obtener un retorno anual neto de entre el 7% y el 9% aproximadamente.

De esta forma, gracias al crowdfunding inmobiliario se puede invertir en propiedades de Estados Unidos o Europa desde América Latina, sin necesidad de realizar una gran inversión de dinero. Es una excelente opción para inversores principiantes que no cuentan con experiencia y buscan inversiones económicas que puedan proporcionarles grandes rendimientos.

El crowdfunding inmobiliario consiste en la financiación colectiva de la compra de una propiedad inmobiliaria, del mismo modo que el crowdfunding convencional, y los ingresos obtenidos por las rentas de alquiler o la venta de la propiedad se los reparten entre los inversores que han participado.En definitiva, el mercado inmobiliario es una apuesta segura a la hora de invertir y, además, ahora es muy fácil poder invertir en una propiedad gracias a las nuevas tecnologías y a la aparición de plataformas de crowdfunding inmobiliario como Bricksave, en la que puedes invertir sin complicaciones, en tan solo unos minutos y por tan solo 1.000 dólares.

Ver más: TikTok va por Whatsapp: ¿Se viene su app de mensajería?

Ver más: Reconocimiento de voz: 8 industrias que mejoran su eficiencia gracias a esta tecnología

Ver más: Claves para entender la Ley de Servicios Digitales que regula a las grandes tecnológicas