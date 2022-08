¿Por qué las empresas chinas salen de Wall Street?

Por staff

18/08/2022

China Life Insurance, Sinopec, Aluminium Corporation of China (Chalco) y PetroChina han confirmado que van a iniciar los trámites para que sus ADR -los instrumentos con los que cotizan en la Bolsa de Nueva York- sean deslistados de Wall Street, según recoge ‘Reuters’.

En junio de 2021 se aprobó un proyecto de ley que permite a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos -SEC- suspender la cotización de las empresas si no presentan sus documentos de trabajo al Consejo de Supervisión Contable de Empresas Públicas durante 3 años seguidos: 2021, 2022 y 2023.

Las compañías chinas, que fueron incluidas en mayo en la lista de la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras tras detectarse que no cumplían las normas de auditoría de los reguladores estadounidenses, seguirán cotizando en Hong Kong y China continental.

En un comunicado, la Comisión Reguladora de Valores de China -CSRC- dijo que:

Estas empresas han cumplido estrictamente con las reglas y los requisitos regulatorios del mercado de capitales de Estados Unidos desde su cotización en USA y eligieron la exclusión de la lista por sus propias consideraciones comerciales

Los gigantes estatales chinos China Telecom, China Mobile y China Unicom fueron excluidos de la lista de valores cotizados en Wall Street en 2021 después de una decisión de la presidencia de Trump de restringir la inversión en empresas tecnológicas chinas.

Algunas de las mayores empresas chinas, como Alibaba Group Holdings, J.D Com Inc y Baidu Inc, se encuentran entre las casi 270 que figuran en la lista y corren también el riesgo de ser excluidas.

Las acciones en Estados Unidos de China Life Insurance y del gigante petrolero Sinopec cayeron un 4,4% y un 5,5% respectivamente. En tanto, Aluminium Corporation of China perdió un 5,5%, mientras que PetroChina cedió un 5,3%, y Sinopec Shanghai Petrochemical Co un 4,1%.

Razones para salir de Bolsa

El término recibo de depósito estadounidense (ADR) se refiere a un certificado negociable emitido por un banco depositario de EEUU que representa las acciones de una empresa extranjera. El ADR cotiza en los mercados bursátiles de EEUU como lo haría cualquier acción nacional.

Los ADR ofrecen a los inversores estadounidenses una forma de comprar acciones en empresas extranjeras que de otro modo no estarían disponibles. Las empresas extranjeras también se benefician, ya que los ADR les permiten atraer inversores y capital estadounidense sin las molestias y los gastos de cotizar en la bolsa americana.

Pero esta opción es cada vez menos atractiva.

Según el anuncio, las empresas tienen en principio las mismas razones para solicitar la exclusión de la lista, entre las que destaca que el volumen de negociación de las ADR de la compañía es limitado en comparación con el volumen de negociación global de las acciones ordinarias en el extranjero de la empresa (acciones H)

Igualmente, el costo administrativo de mantener la cotización de las acciones depositarias en la Bolsa de Valores de Nueva York y los informes regulares relacionados con estas acciones depositarias y sus correspondientes acciones H es relativamente alto.

La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, al respecto, aseguró que “la cotización y la exclusión de cotización son la norma en el mercado de capitales”, además de agregar que “respeta las decisiones tomadas por las empresas en base a sus condiciones reales”.

Sumado a esto el gobierno de Joe Biden lleva mucho tiempo exigiendo un acceso completo a los libros de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, pero Pekín prohíbe la inspección extranjera de los documentos de auditoría de las empresas contables locales, alegando motivos de seguridad nacional.

No podemos dejar de lado tampoco la tensión que reina entre ambos países con motivo de la isla asiática de Taiwán y la reciente visita de Nancy Pelosi.