¿Por qué los panameños pagan hasta el 18% en tasas de interese en tarjetas de crédito?

10/06/2024

Según un estudio realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en Panamá, los panameños pagan entre el 0% al 18.99% en tasas de intereses y anualidades en tarjetas de crédito.

Ya en enero de este año el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Guizado, advirtió que este año 2024 podría traer importantes cambios en materia de las tasas de interés que pagan los clientes bancarios, en dependencia de la evolución de la política monetaria que podría aplicar la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.) y la posibilidad de que el país pierda su calificación de riesgo de grado de inversión debido a factores como el alto endeudamiento público, el creciente déficit fiscal, la crisis financiera del sistema de pensiones, el cierre de la mina Cobre Panamá y la crisis del agua que afecta al Canal de Panamá.

No obstante, el presidente de la Junta Directiva de la ABP, recordó que existen otros elementos que podrían tener un impacto negativo sobre las tasas de interés que pagan los consumidores de servicios financieros en Panamá, destacando la posibilidad de que el país pierda el grado inversión por parte de las calificadoras de riesgo internacionales (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings), lo que se traducirá en un incremento del costo del dinero tanto para el Estado panameño como para las empresas y bancos que recurren a los mercados internacionales para financiarse.

Las tarjetas de crédito con las tasas de interés promedio más bajas son:

1- Cash back clásica o tradicional: 13.50% de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L y 18.99% del Banco General, S.A.

de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L y del Banco General, S.A. 2- Clásica, esencial o estándar: 15% en Coopeve, R.L. y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., y 18.99% en Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation.

en Coopeve, R.L. y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., y en Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation. 3- Empresarial, corporativa: 0.00% en Citibank, S.A. y 9% en MMG Bank Corporation.

en Citibank, S.A. y en MMG Bank Corporation. 4- Dorada u oro: 13% en Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., 15% en Mercantil Banco S.A. y 16.99% en Credicorp Bank, S.A.

en Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., en Mercantil Banco S.A. y en Credicorp Bank, S.A. 5- Platino: 11.50% en Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L. y 12% en Banco Occidente -Panamá-, S.A..

En cuanto a la anualidad, la Cooperativa de servicios Múltiples EDIOACC, R.L., no cobra anualidad en tres tipos de tarjeta que mantiene (clásica esencial, dorada u oro y platino). En la Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General y Credicorp Bank, no cobran anualidad; en la empresarial o corporativa, Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá eximen del pago anual. En la dorada u oro, Credicorp Bank S.A. y Global Bank Corporation, no cobran anualidades.

