Por qué los titanes de las grandes tecnológicas se alinean para apoyar a Trump

17/12/2024

(EEUU) Los CEOs de algunas de las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos han mostrado públicamente su apoyo al presidente entrante Donald Trump, lo que ha incluido grandes donaciones para su ceremonia inaugural por parte de Amazon, propiedad de Jeff Bezos, y Meta Platforms, de Mark Zuckerberg.

El Washington Post informó que el director ejecutivo de Meta Platforms, Zuckerberg, donó un millón de dólares al comité de investidura de Trump antes de su ceremonia de juramentación el 20 de enero, mientras que Bezos aportó otro millón de dólares a través de Amazon.

Amazon también contribuirá con una donación en especie de un millón de dólares mediante la transmisión de la investidura en Amazon Video, según CNN.

Bloomberg informó que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, planea donar un millón de dólares de su propio dinero al fondo inaugural después de haber hecho contribuciones previamente a la campaña de reelección del presidente Joe Biden.

Bezos tiene previsto reunirse con Trump esta semana tras una reunión similar de Zuckerberg en la propiedad del presidente electo en Florida. Según Axios, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, también se reunió con Trump en Florida la semana pasada (12 de diciembre).

Tras las elecciones presidenciales de noviembre, Bezos, Pichai y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, estuvieron entre los directores ejecutivos de tecnología que acudieron a X para felicitar a Trump por su victoria.

Will Oremus, redactor de análisis de noticias tecnológicas de The Washington Post, dijo a CNN en una entrevista el viernes (13 de diciembre) que los ejecutivos de las grandes tecnológicas no ofrecieron elogios similares al presidente Biden cuando ganó en 2020.

La relación de Trump con muchos de esos mismos ejecutivos fue agria durante su primer mandato y en el período previo a las elecciones, pero ahora están dispuestos a doblar la rodilla para ganarse su favor.

En 2019, Amazon puso la pérdida de un contrato de nube del Pentágono de 10 mil millones de dólares directamente sobre los hombros del entonces presidente Trump, quien, según se informa, estaba en desacuerdo con Bezos por la cobertura de su administración por parte de The Washington Post.

Trump presentó demandas contra Google y Meta en 2021 acusándolos de censura, según el periódico.

Oremus afirmó que Trump amenazó rutinariamente a las empresas de redes sociales durante su primer mandato.

“Que vuelva a hacerlo depende en parte de si ve a las empresas de redes sociales de su lado o en deuda con los intereses liberales que quieren acabar con las teorías de la conspiración, el extremismo, el discurso de odio, etcétera”.

Oremus señaló que Meta Platforms se beneficiará si Trump se atiene a la prohibición propuesta de TikTok por la Administración Biden, mientras que Amazon Web Services todavía tiene grandes contratos gubernamentales en la nube con el gobierno federal.

“Viste a Mark Zuckerberg después del intento de asesinato describir a Trump como ‘rudo’”, dijo. “Creo que entienden que para Trump, gran parte de la política es personal”.

El periodista del Washington Post afirmó que ha dicho durante años que los titanes de la tecnología no son liberales ni conservadores.

“Son capitalistas”, explicó. “No llegaron a ser algunas de las personas más ricas de la historia del mundo por ser ideólogos. Cuando hay dinero sobre la mesa, saben dónde está su pan y mantequilla.

“Creo que ven cómo están alineadas las cosas en la administración Trump, que si no están de su lado bueno van a sufrir”.

Por supuesto, un CEO y una compañía que no tienen que adular a Trump es X de Elon Musk. El empresario multimillonario Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido elegido para dirigir lo que Trump ha llamado un Departamento de Eficiencia Gubernamental, junto con el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy.

El departamento, cuyo acrónimo Doge es un guiño a una criptomoneda promovida por Musk, servirá en una capacidad consultiva para “desmantelar la burocracia gubernamental, recortar el exceso de regulaciones, recortar gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales”, dijo Trump.

