PayPal niega la compra una de las redes sociales más grandes del mundo

Por staff

25/10/2021

Pinterest es una red social basada en contenidos visuales (imágenes y vídeos). Una de sus principales características es la proactividad de los usuarios, ya que la red está pensada para inspirarles y motivarles a la hora de llevar a cabo sus proyectos de estilo de vida.

Bloomberg News informó por primera vez sobre las conversaciones de las empresas el pasado miércoles, acercamiento que luego fue confirmado por Reuters. Una fuente dijo a Reuters que PayPal había ofrecido 70 dólares por acción, principalmente en acciones, por Pinterest, lo que valoraría la red social en hasta 45.000 millones de dólares (38.700 millones de euros). Esas mismas fuentes advirtieron a Reuters que no había ningún acuerdo cerrado y que los términos podrían cambiar.

Pero….¿cuál sería el interés de PayPal en esta red social?

Con el inicio de la pandemia, Pinterest experimentó un gran auge por el cual la compañía ha desarrollado nuevas herramientas para que sus usuarios puedan comprar directamente en la plataforma.

Ese vuelco hacia el comercio electrónico es el que precisamente interesa a Paypal, que ya no quiere ser una mera plataforma de pagos y desea convertirse en una aplicación que integre varias funciones más, entre ellas las compras online.

Según Bloomberg, mientras que Paypal tiene unos 80 millones de usuarios que están activos 8 o 9 veces al mes, Pinterest cuenta con 380 millones de usuarios que utilizan la red social 37 veces al mes de media y que, además, están muy interesados en el contenido con el que interactúan.

De esta forma, la incorporación de Pinterest a Paypal hubiese sido el salto definitivo hacia esa fuerte apuesta de la fintech por integrar el comercio electrónico en su aplicación.

PayPal asegura que, al menos por el momento, no tienen intención de adquirir Pinterest. La compañía no ha dado más detalles a excepción de un pequeño comunicado enviado a Bloomberg que dice lo siguiente. “En respuesta a los rumores del mercado sobre una posible adquisición de Pinterest por parte de PayPal, PayPal ha declarado que no está buscando una adquisición en este momento”.