¿Por qué se disparó el bitcoin?

Por staff

16/10/2024

(Global) Según CriptoNoticias, el precio de Bitcoin se disparó tras la entrada de 555 millones de dólares en los ETF de la criptomoneda. Este flujo de capital elevó el valor de Bitcoin de 62.300 dólares a 66.400 dólares en un solo día, aunque luego retrocedió a 65.373 dólares.

El precio de bitcoin (BTC) este 16 de octubre ha superado la barrera de 68.000 dólares.

La demanda de ETF de Bitcoin ha superado significativamente a la de los ETF de oro, atrayendo casi 14 veces más capital. Según Nate Geraci, presidente de ETF Store, el desempeño de estos fondos ha sido “monstruoso”, con inversiones acumuladas cercanas a 20.000 millones de dólares en los últimos diez meses.

Los datos de la plataforma de análisis onchain Glassnode muestran que los holders de bitcoin a corto plazo (STH) se están aprovechando de la subida del precio de BTC por encima de los USD 65,000.

Glassnode muestra que el 14 de octubre, la cantidad de BTC enviada por los monederos de los STH al mayor exchange mundial, Binance, se convirtió en la mayor desde que el par BTC/USD alcanzó máximos históricos de USD 73,800 en marzo.

En total, Binance vio entradas de STH de 7,127 BTC (aproximadamente USD 480 millones).

La subida de precio de bitcoin ha hecho que muchas altcoins (criptomonedas que no son bitcoin) se disparen al alza.

En la imagen, tomada del portal CoinMarketCap, se observan las 10 criptomonedas con mayor subida semanal (dentro del top 100 por mayor capitalización de mercado).

Como puede observarse, varias memecoins están en el listado. Entre ellas «cat in a dogs world» (MEW), Brett (BRETT), Mog Coin (MOG), First Neiro On Ethereum (NEIRO) y Dogecoin (DOGE).

El reciente aumento en el precio de Bitcoin se produce en un contexto donde las perspectivas macroeconómicas para el resto de 2024 son optimistas, según un informe de CoinEx. El recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés en Estados Unidos ha generado optimismo en los mercados de criptomonedas.

Ver más: Micronación europea libertaria elige al fundador de Tron como primer ministro

Ver más: ¿A qué distancia estamos de pagar impuestos en criptomonedas?

Ver más: Tendencias futuras, el mundo de los ETFs en evolución: AZTLAN