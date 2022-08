¿Por qué Tinder cancela el “Tinderverse”?

Por staff

08/08/2022

En diciembre de 2021 la aplicación de citas Tinder estaba explorando cómo desdibujar la línea entre los mundos real y virtual, según comentaba su CEO Renate Nyborg en una entrevista en la conferencia Reuters Next.

La compañía estaba probando también una moneda en la aplicación que los usuarios usarían para pagar servicios premium y recibirla como recompensa por el buen comportamiento en la aplicación, dijo.

Cuando Reuters le preguntó sobre los planes de la compañía en torno a las citas en el metaverso, Nyborg dijo: “Desde la perspectiva de Tinder, hemos estado hablando internamente sobre Tinderverse, que se trata más de difuminar la línea entre la realidad y la virtualidad”.

A pesar que los ingresos de Match Group, dueños de Tinder, aumentaron durante el segundo trimestre del año, no cumplieron con las expectativas de los analistas. Según los informes se estimaban ganancias por US$ 804 millones pero fueron de US$ 795 millones.

A eso se suma un pronóstico de nulas ganancias para el tercer trimestre y una caída del 22% del valor de las acciones luego de conocerse la información.

Ver más: Zuckerberg cambia de rumbo por la presión de Apple

El resultado de esto fue la dimisión de su CEO luego de dos meses en le puesto y la cancelación de Tinderverse.

En una carta publicada recientemente a los accionistas del grupo, Bernard Kim, director ejecutivo de Match Group, mostró un enfoque cauteloso hacia la integración de los servicios de la empresa con el metaverso a pesar de la adquisición el año pasado de la empresa de redes sociales Hyperconnect por un valor estimado de USD $1.730 millones.

«Dada la incertidumbre sobre los contornos definitivos del Metaverso y lo que funcionará o no, así como el entorno operativo más desafiante, le he dado instrucciones al equipo de Hyperconnect para que itere, pero no invierta mucho en el Metaverso en este momento», aclaró.

La carta de Kim también demuestra un enfoque cauteloso hacia el lanzamiento de tokens dedicados para su servicio principal, afirmando que, luego de los “resultados mixtos” de las pruebas de Tinder Coins, la compañía decidió “dar un paso atrás y volver a examinar esa iniciativa para que pueda contribuir efectivamente a los ingresos de Tinder”.

“También tenemos la intención de pensar más en los bienes virtuales para asegurarnos de que puedan ser un motor real para la próxima etapa de crecimiento de Tinder y ayudarnos a desbloquear los usuarios avanzados sin explotar en la plataforma”, dijo.