¿Porqué una stablecoin es estable?

Por staff

20/11/2021

Una stablecoin es un tipo de token digital de valor estable. Esto lo logra asociando su valor al de un activo que sea precisamente eso: estable.

Un activo estable puede ser lo que se conoce como dinero Fiat (dólar, euro, etc.), y ejemplos de estas stablecoins son Tether y USD Coin. Otras stablecoins se asocian a bienes materiales como el oro o los inmuebles y otras se asocian a otra criptomoneda, como el caso de DAI, una criptomoneda que emplea la plataforma Ethereum

En momentos como este, donde la volatilidad es muy alta, contar con un instrumento que permita evitar grandes variaciones de precios, manteniendo su dinero en criptoactivos, sin depender del dinero Fiat, es muy práctico para los inversores, ya que, si estos quieren conservar sus “posiciones cripto”, disponer de un Stablecoin les facilita la operativa.

Cuando no se puede ganar, lo más importante es no perder, por eso si en estos días nos refugiamos en alguna stablecoin, sabremos que nuestro capital no va a sufrir mayores variaciones y no vamos a estar pendientes de cuánto más va a caer Bitcoin o Ether; podremos, sin irnos de los mercados cripto, esperar el momento que nos parezca adecuado para pasarnos de vuelta a nuestras criptomonedas favoritas, porque otra de las ventajas de las stablecoins es que nos permite enviar fondos de una exchange a otra sin tener que transformarlo en dinero Fiat, y de esta manera poder cambiar nuestra inversión sin importar en qué exchange se encuentre la monedad que buscamos.