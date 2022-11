Premios Sadosky 2022: quiénes son los finalistas

Por staff

14/11/2022

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) dio a conocer los nombres de los finalistas de la 18ª edición de los Premios Sadosky, los más distinguidos del ecosistema de software del país. Tendrán su ceremonia el 15 de noviembre en el Yacht Club de Puerto Madero.

“Nos sentimos muy contentos de, una vez más, reconocer el talento y el trabajo de las personas que contribuyen a innovar y llevar al universo IT a otro nivel en el país. Vamos a seguir apostando a dar a conocer los valores de nuestra industria y construir desde el lugar que nos toca una Argentina y un mundo mejor”, resaltó Aldo Kazakevich, miembro del Comité organizador de los Premios Sadosky y de la Comisión Directiva de CESSI.

Categorías y finalistas 2022

Dentro de la Temática Mercado, los finalistas en la categoría Impacto digital, la cual premia a la empresa o equipo de trabajo IT que haya desarrollado una solución informática con impacto en la transformación digital de la organización en donde se aplicó, son: ESTO ES S.R.L (por ZF Más Mecánico), InterBrain Innovation (por Entorno de Capacitación Enlace), y Enlace Molecular SRL (por Simma-Módulos Ambiente y Aguas).

En cuanto a la Temática Industria, en la categoría Inclusión digital, que hará un reconocimiento al mejor programa o iniciativa que promueva la inclusión mediante el uso de software, son: It Patagonia (por It 2030), Laboratorio De Innovación Pública Y Social (por Menos Brecha, Más Comunidad), Polo IT Buenos Aires (por Becas Polo It Buenos Aires), Poincenot Tech Studio (por Mercado Fondo) y Clicmayores (por Clicmayores).

En la categoría Innovación, la cual reconoce al mejor proyecto, asociativo o no, concretado en un desarrollo tecnológico innovativo, basado en tecnología de punta que haya generado un alto impacto en la mejora de productividad, son: Epidata SA (por Desarrollo Canales Digitales – Entidad No Bancaria), Linkside (por Facturante) y Osana (por Osana Open Health Platform).

Los nominados en la categoría Innovación en el ámbito regional, la cual premia a iniciativas de los distritos, cámaras, polos, clusters y entidades que promuevan acciones efectivas e innovadoras para el crecimiento de la economía del conocimiento en el ámbito de la economía regional en la que actúan, son: Córdoba Technology Cluster (por Córdoba Tech Mapping – Negocios Hacia La Transformación Sostenible), Corlab (por Fondo Córdoba Ciudad Inteligente), y Agencia Córdoba Innovar Y Emprender (por Hub De Innovación Agtech).

En la categoría Gestión de la calidad, que galardona a una empresa que se destaque en aspectos como la gestión de sus procesos, recursos y la disciplina en el seguimiento, medición, análisis y revisión de sus resultados en pos de la mejora e innovación, son: Condor Technologies, TSoft y Worldsys S.A.

Respecto a la categoría StartUp del año, la cual es un reconocimiento para aquellas iniciativas que tengan dos o menos años desde su inicio, las compañías nominadas de este año son: Origino (por Origino), Previsoft Srl (por Pinget) y Biblioteca de Informática Digital (por Biblioteca de Informática Digital).

Los nominados en la Temática Educación para el premio a la Innovación en la formación de talento, destinado a instituciones públicas o privadas de enseñanza y/o empresas que hayan implementado iniciativas innovadoras en la formación de talento para la Industria del Conocimiento, son: la Municipalidad de La Plata (por Programo mi Futuro), ORT Argentina (por Programa Empatizando), Egg (por EGG) e INTEL Argentina (por Intel Skills For Innovation).

Como en cada edición, el Sadosky de Oro al mayor referente del año será la principal distinción y también se otorgará el Premio Sadosky Comunidad al finalista más votado por el público en las redes sociales.

Además, se reconocerá al Empresario del año en 2 categorías: empresas grandes y medianas y empresas medianas y pequeñas. Y un periodista será reconocido en la temática Prensa por su colaboración en la difusión de la Industria Argentina del Software.

Esta iniciativa es un homenaje a Manuel Sadosky, científico y promotor de las ciencias informáticas en Argentina, y cuenta con el acompañamiento de La Red Federal de Polos y Clusters TIC. Además, acompañan como Sponsor Diamante: CFO Tech, Huawei y Globant. Como Sponsor Oro: Medifé, Esto Es, Experis y Sonda. Como Sponsors Plata: Cleversoft, Baufest, TSoft, Veritran, Hit, Artware, Mercado Libre, Epidata y G&L Group. Y los auspiciantes IT Patagonia, TGV, Crombie, Universidad de Palermo, Flexworld, Quadiontech, BDT Global, Universidad Abierta Interamericana – UAI, Pago Tic, easycommerce®, Vates, Unitech y Microsoft.