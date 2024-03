Premios Stevie® anuncia finalistas en la decimoctava edición anual de Premios de Ventas y Servicio al Cliente

Por staff

06/03/2024

FAIRFAX, Virginia, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Los finalistas en la decimoctava edición anual de Premios Stevie® de Ventas y Servicio al Cliente , una competencia internacional que reconoce la excelencia en servicio al cliente, centros de contacto, desarrollo empresarial y ventas, fueron anunciados hoy.

Un grupo diverso de organizaciones e individuos en todo el mundo han sido reconocidos en categorías de premios para ejecutivos de ventas, proveedores de soluciones, centros de contacto, nuevos productos y servicios, y más.

Las organizaciones con cinco o más nominaciones a finalistas incluyen Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, India), Avetta (Lehi, UT EUA), Blackhawk Network (Pleasanton, CA, EUA), Capital Rx (Nueva York, NY, Estados Unidos), CivicPlus (Manhattan, KS, EUA), Datasite (Minneapolis, MN, EUA), DHL Express Vietnam (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam), DHL Express (mundial), Element Electronics (Winnsboro, SC, EUA), IBM (Armonk, NY, EUA), Inspiro (iudad de Makati, Filipinas), Intuit (Toronto, Encendido, Canadá), Loveholidays (Londres, Reino Unido), OpenGov (San Francisco, CA, EUA), Purpol Marketing Limited (Chippenham, Reino Unido), QNB Finansbank (Estambul, Turquía), Qualitest Group (Bridgewater, NJ, EUA), Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, EUA), SAP (mundial), Support Services Group, Inc. (Waco, TX, EUA), Toco Warranty (Los Ángeles, CA, EUA), TransPerfect Translations (Nueva York, NY, EUA), UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, EUA), ValueSelling Associates Inc. (Carlsbad, CA, EUA), VIZIO Inc. (Irvine, CA, EUA), VMware (Broadcom) (Palo Alto, CA, EUA), y Voya Financial (Nueva York, NY, EUA).

Para obtener una lista completa de los finalistas por categoría, visite www.StevieAwards.com/Sales .

Las nominaciones de todos los finalistas serán nombradas ganadoras de Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce. Las posiciones se darán a conocer durante un banquete de gala el viernes 12 de abril en The Bellagio en Las Vegas, Nevada. Las entradas ya están a la venta .

Los premios son presentados por los Premios Stevie, organizadores de varias de las principales entregas de premios de negocios del mundo, incluyendo los prestigiosos International Business Awards ® y The American Business Awards®.

Más de 2.300 nominaciones de organizaciones de todo tamaño y prácticamente en toda industria fueron evaluadas en la competencia de este año. Los finalistas fueron seleccionados por las puntuaciones promedio de más de 200 profesionales en todo el mundo en siete comités de jurados especializados . Las inscripciones fueron consideradas en más de 60 categorías por sus logros en servicio al cliente y centro de contacto, que incluyen; Centro de Contacto del Año, Premio a la Innovación en Servicio al Cliente y Departamento de Servicio al Cliente del Año; 60 categorías por logros en ventas y desarrollo de negocios, que van de Director de Ventas del Año a Práctica de Capacitación de Ventas del Año y Logro en Automatización de Ventas; y categorías para reconocer nuevos productos y servicios y proveedores de soluciones, entre otros.

Todos los departamentos de servicio al cliente finalistas nominados se incluirán en la votación de los Premios People ‘s Choice Stevie® de Servicio al Cliente Favorito. Desde hoy hasta el 29 de marzo, el público puede votar por sus proveedores de servicio al cliente favoritos en los Premios People ‘s Choice Stevie de Servicio al Cliente Favorito. La votación está abierta en http://peopleschoice.stevieawards.com . El nominado con la mayor cantidad de votos en cada categoría recibirá un premio especial de cristal People ‘s Choice Stevie. Los ganadores de los Premios People ‘s Choice Stevie en varios sectores serán homenajeados en la gala de premios en Las Vegas el 12 de abril.

Las nominaciones para un premio especial, el Premio a Ética en Ventas de Sales Partnerships, permanecen abiertas hasta el 15 de marzo. No hay tarifas de inscripción para presentar nominaciones para este premio, que reconocerá ejemplos sobresalientes de prácticas de ventas éticas desde principios de julio de 2022. Los ganadores también serán anunciados y reconocidos en la ceremonia del 12 de abril.

Acerca de Stevie Awards

Los Premios Stevie se confieren en nueve programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Medio Oriente y África del Norte, Premios Norteamericanos de Negocios, Premios Internacionales de Negocios, Premios Stevie a Empleadores Excelentes, Premios Stevie a la Mujer en los Negocios; y Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente y los nuevos Premios Stevie a la Excelencia en Tecnología. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones anualmente de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Premios Stevies reconocen el extraordinario rendimiento en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, www.StevieAwards.com .

Los patrocinadores de la decimoctava edición anual de los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente incluyen, Sales Partnerships, Inc., Support Service Group y ValueSelling Associates, Inc.

